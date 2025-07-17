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22. Gümüşlük Müzik Festivali, 'Fungistanbul' Konseriyle Başladı

Bodrum'da düzenlenen 22. Gümüşlük Müzik Festivali, 'Fungistanbul' konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 14:39
22. Gümüşlük Müzik Festivali, 'Fungistanbul' Konseriyle Başladı

22. Gümüşlük Müzik Festivali, 'Fungistanbul' Konseriyle Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, 'Fungistanbul' konseriyle dinleyicilere merhaba dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen festival, Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından organize ediliyor.

Fungistanbul Grubunun Etkileyici Performansı

Konsere, Fungistanbul grubu sahne alarak, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Grup, konser sırasında kullanmış oldukları enstrümanları tamamen atık malzemelerden üreterek dikkat çekti. Ayrıca grup üyeleri, aynı temaya uygun olarak tamamen atık malzemelerden yapılmış kostümler giydi. Festivali izlemek üzere gelen tatilciler, konsere yoğun ilgi gösterdi.

Festivalin Devam Eden Programı

Gümüşlük Müzik Festivali'nde bir sonraki konser, Adem Gülşen Trio tarafından 22 Temmuz'da Gümüşlük Festival Merkezi-Suda sahnesinde gerçekleştirilecek. 23 Temmuz Çarşamba akşamı ise İpek Göztepe Quartet yine aynı sahnede müzikseverlerle buluşacak. Festival, 25 Temmuz Cuma akşamı ÜÇ ile devam edecek.

Resmi Açılış Antik Taş Ocağı'nda!

Gümüşlük Müzik Festivali'nin resmi açılışı, 27 Temmuz akşamı Antik Taş Ocağı'nda yapılacak. Bu özel gecede, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul'un destekleriyle Türkiye'ye davet edilen Macaristan'ın tanınmış viyolonselcileri MAV Cellists, Türk kemancı Özcan Ulucan ile birlikte sahne alacak ve klasik müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, "Fungistanbul"...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, "Fungistanbul" konseriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda, Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından düzenlenen festivalde Fungistanbul grubu sahne aldı. Grup konserde atık malzemelerden ürettikleri enstrümanlarla konser verdi.

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