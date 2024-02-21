Aile Bakanlığı Türkiye Genelinde Yüksek Maaş ile Büro Personeli Alımı Yapıyor! 379 Boş Kadro İçin KPSS 60 Puan Şartı…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Büyük Fırsat: 379 Büro Personeli Alımı Yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bünyesine yeni yetenekler katmak için kolları sıvadı. 2024 yılı için planlanan 8 bin personel alımının bir parçası olarak, 379 Büro Personeli pozisyonu için alım yapılacağı duyuruldu. Ön Lisans ve Lisans mezunları için büyük bir fırsat olan bu alım, adayların kariyer yolculuklarında yeni bir sayfa açma imkanı sunuyor.





Kamu sektöründe istihdam fırsatı arayan adaylar için heyecan verici bir haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 379 Büro Personeli alımı için ilan yayımladı. Bu alım, adaylara devlet kurumlarında kariyer yapma şansı veriyor.



Büro Personeli Alımında Kontenjan ve Pozisyon Detayları

Bakanlık, hem Merkez hem de Taşra Teşkilatı bünyesinde çeşitli uzmanlık alanlarında Büro Personeli alacak. İşte alım yapılacak pozisyonlar:

Merkez Teşkilatı için Büro Personeli Alımı:

Adalet-Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği: 5 kişi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları/Maliye: 14 kişi

Bilgisayar Programcılığı: 6 kişi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 4 kişi

İnsan Kaynakları Yönetimi: 3 kişi

İstatistik, Bilgi ve Belge Yönetimi: 7 kişi

YDS Şartlı: 5 kişi

Taşra Teşkilatı için Büro Personeli Alımı:

Adalet-Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği: 40 kişi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları/Maliye: 125 kişi

Bilgisayar Programcılığı: 20 kişi

Genel Büro Personeli: 113 kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım Başvuru Şartları ve Süreci

Adaylar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımalıdır. Ayrıca, 2022 KPSS’den Lisans düzeyinde en az 60 puan almış olmaları ve ilgili alanlardan mezun olmaları gerekmektedir.

Başvurular, 21 Şubat 2024 tarihinde başlayıp, 11 Mart 2024 tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapıyor mu?

Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılı 8 bin personel alımı kapsamında 379 Büro Personeli alacak.

• Büro Personeli alımları hangi alanlarda yapılacak?

Alımlar Adalet-Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve İstatistik, Bilgi ve Belge Yönetimi alanlarında yapılacak.

• Büro Personeli alımı için başvurular ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor?

Başvurular 21 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 11 Mart 2024 tarihinde sona erecek.

• Büro Personeli alımı için hangi şartlar aranıyor?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar ve özel şartlar aranacak. Özel şartlar arasında herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 2022 yılında yapılan KPSS den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve alım yapılacak alana göre Gerekli Ön Lisans ve Lisans seviyesindeki Yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olmuş olmak yer alıyor.

• Büro Personeli alımı için başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular sadece İnternet üzerinden yapılabilecek.