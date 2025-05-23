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Erzurum'da Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Bilgi Evi Açıldı

Erzurum'da İslam tarihçisi Prof. Dr. Sırma anısına bilgi evi açılışı gerçekleştirildi. Başkan Sekmen, kütüphane ve kurs alanları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:59
Erzurum'da Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Bilgi Evi Açıldı

Erzurum'da Bilgi Evi Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle, İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın adının verildiği Profil Dr. İhsan Süreyya Sırma Bilgi Evi hizmete açıldı. Açılış, Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Halk Pazarı Yıldızkent-1 ile birlikte gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, “Erzurum'a iki güzel eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Sekmen, bu bilgileri ve Prof. Dr. Sırma'nın adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Yeni Sosyal Alanlar ve İmkanlar

Bilgi evinin, gençlerin eğitimine katkıda bulunacak çeşitli sosyal alanlara sahip olduğunu belirten Sekmen, şunları kaydetti: “Burada kütüphane, dershaneler, kadınlar için dikiş nakış kursları ve arzu edilen eğitimleri vereceğiz. İnsanların gelişimine ve iyi bireyler olmalarına önem veriyoruz.”

Başkan Sekmen ayrıca, halka verdikleri sözleri tutarak yeni halk pazarı marketlerinin açılacağını müjdeledi. “Halk pazarında 6 liraya ekmek, daha ucuz et ve gıda bulabileceksiniz” dedi.

Çin'den Yatırımcılar Erzurum'da

Erzurum’a yatırımcı getirdiklerini ve gençler için yeni iş imkanlarının sağlanacağı müjdesini veren Sekmen, “Bu şehir sanayi, tarım ve teknoloji ile kalkınacak” diye konuştu.

Açılışa Katılım Yoğundu

Açılışta Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve diğer siyasi temsilciler yer aldı. Prof. Dr. Sırma, adının verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sekmen’e teşekkür etti.

Bilgi evinde, meslek kursları, etüt merkezi, kütüphane ve özellikle kadınların okuma ile el işleriyle uğraşacakları sosyal alanlar yer alıyor.

Erzurum'da, İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın adını verildiği bilgi evinin açılışı...

Erzurum'da, İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın adını verildiği bilgi evinin açılışı yapıldı. Palandöken ilçesinde düzenlenen açılışa, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir (sol 5), AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, siyasi parti temsilcileri, mahalle sakinleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Çinli iş insanları katıldı.

Erzurum'da, İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın adını verildiği bilgi evinin açılışı...

Erzurum'da, İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın adını verildiği bilgi evinin açılışı yapıldı. Palandöken ilçesinde düzenlenen açılışa, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir (sol 5), AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, siyasi parti temsilcileri, mahalle sakinleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Çinli iş insanları katıldı.

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