22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Romeo ve Juliet' ile Devam Ediyor

22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 'Romeo ve Juliet' Temsiliyle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Romeo ve Juliet' temsiliyle izleyici karşısına çıktı.

Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin köklü kültür sanat etkinliklerinden biri haline gelen bu festivalde, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen özel yapım, Sergei Prokofiev'in güçlü müziği eşliğinde balenin zarif diliyle anlatılan unutulmaz bir aşk hikayesini meraklılarla buluşturdu.

William Shakespeare'in aynı isimli ölümsüz eserinden uyarlanan bu etkileyici performansın librettosu Medeia Magalashvili'ye, koreografisi ise Nugzar Magalashvili ve Medeia Magalashvili'ye ait. Montague ve Capulet ailelerinin çatışmasında büyüyen yasak aşk sahnede hayat bulurken, bu dev yapıtın sahneye konması ise Özlem Şenormanlılar, Serbülent Biçer ve Ender Üçdemir'in imzasını taşıyor.

Temsilin dekor tasarımı Savaş Camgöz tarafından, kostüm tasarımı Anna Kalatozishvili tarafından ve ışık tasarımı Tarı Deniz tarafından hazırlandı.

Aşk, tutku ve trajediyi büyüleyici bir şekilde sahneye yansıtan festivalin bu dramatik eserinin yeniden gösterimi bugün saat 21.45'te gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Romeo ve Juliet" temsiliyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Romeo ve Juliet" temsiliyle devam etti.