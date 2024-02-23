Bist 100
9.394,17 0%
DOLAR
31,09 0,33%
EURO
33,7 0,17%
ALTIN
2.011,57 0,23%

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''ASLAN'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''ASLAN'' burcu yorumu

Sevgili Aslan burçları, bu ay iş ve maddi konularda önemli fırsatlar ve değişimler yaşayabilirsiniz. Cesur, kararlı ve tutarlı olmanız gerekebilir. Maddi ve manevi bolluk için olumlamalar ve zikirler yapabilirsiniz

Yayın Tarihi: 23.02.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 13:10
24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''ASLAN'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''ASLAN'' burcu yorumu

Aslan Burcu Dolunay Yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar: Aslan burcu, yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar, bu ay kazanç alanlarınızda önemli bir dolunay yaşayacaksınız. Bu dolunay, iş hayatınızda yeni fırsatlar, gelir artışı ve başarı getirebilir. Bazılarınız yeni bir işe girebilir, mevcut işinizde terfi edebilir veya ek gelir elde edebilirsiniz. Bunun için cesur ve kararlı olmanız gerekebilir.

Ancak bu dolunay, aynı zamanda maddi konularda sonuçlanma ve bitişlere de işaret ediyor. Bazılarınız iş değiştirmek, istifa etmek veya işten çıkarılmak gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu, sizi rahatsız eden bir konfor alanından çıkmanızı ve hayatınızda yeni bir sayfa açmanızı gerektirebilir. Bu dolunay, hem maddi hem de manevi anlamda konforunuzu etkileyebilecek önemli kararlar almanızı sağlayabilir.

Aslan Burcu Dolunay Tavsiyesi

Benim size tavsiyem, bu dolunay döneminde aceleci veya egonuza yenik düşerek işten ayrılmamanız veya işinizi bırakmamanız olacaktır. Mevcut işinize değer vermeniz ve elinizdekileri korumanız önemlidir. Ayrıca, maddi ve manevi bolluk ve bereket için şu olumlamayı yapabilirsiniz: “Maddi ve manevi tüm zenginlik kapıları bana açılıyor, tüm güzel olasılıklar karşıma çıkıyor.” Ayrıca, El-Bâsıt Ya Fettah isimlerini 566 defa zikretmeniz de size fayda sağlayabilir.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Bu Görselde Gizlenmiş 4 Yüz Var! Bu Testi 1.000 Kişiden Sadece %1’i 11 Saniyede Bulabildi! Şimdi Kendini Test Et

Bu Görselde Gizlenmiş 4 Yüz Var! Bu Testi 1.000 Kişiden Sadece %1’i 11 Saniyede Bulabildi! Şimdi Kendini Test Et

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları
2
Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…
3
BİM’de Şubat ayının son bombası: Son 6 gün! Kampanyaya yetişen aldıkça alacak
4
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 8 Bin İşçi KPSS'siz İstihdam Edilecek: İŞKUR Başvuru Adımları
5
2024 Yılında Ambulans Şoförü Olmak İsteyenlere Müjde: Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar
6
Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Bu Görselde Gizlenmiş 4 Yüz Var! Bu Testi 1.000 Kişiden Sadece %1’i 11 Saniyede Bulabildi! Şimdi Kendini Test Et

Kişilik Testi: Kollarınızı Bağlama Tarzınız Kişilik Özelliklerinizi Deşifre Ediyor! İşte Kol Çaprazlama Şekline Göre Kişilik Testi

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Sebze ve meyvelerde indirim bekleyen yüzde 23 indirimi kapacak! Hakmar Express fırsatı duyurdu

Yapı Kredi promosyon konusuna da el attı! 33 bin lira ile yarışı kazandı

Sağlık Bakanlığı 81 Şehirde 3 Bin 250 Güvenlik Görevlisi Alacak: Başvurular Başladı! Maaş 36 Bin TL İŞKUR Başvuru Adımları

Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''BAŞAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''BAŞAK'' burcu yorumu