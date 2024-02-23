24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''ASLAN'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''ASLAN'' burcu yorumu

Aslan Burcu Dolunay Yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar: Aslan burcu, yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar, bu ay kazanç alanlarınızda önemli bir dolunay yaşayacaksınız. Bu dolunay, iş hayatınızda yeni fırsatlar, gelir artışı ve başarı getirebilir. Bazılarınız yeni bir işe girebilir, mevcut işinizde terfi edebilir veya ek gelir elde edebilirsiniz. Bunun için cesur ve kararlı olmanız gerekebilir.

Ancak bu dolunay, aynı zamanda maddi konularda sonuçlanma ve bitişlere de işaret ediyor. Bazılarınız iş değiştirmek, istifa etmek veya işten çıkarılmak gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu, sizi rahatsız eden bir konfor alanından çıkmanızı ve hayatınızda yeni bir sayfa açmanızı gerektirebilir. Bu dolunay, hem maddi hem de manevi anlamda konforunuzu etkileyebilecek önemli kararlar almanızı sağlayabilir.

Aslan Burcu Dolunay Tavsiyesi

Benim size tavsiyem, bu dolunay döneminde aceleci veya egonuza yenik düşerek işten ayrılmamanız veya işinizi bırakmamanız olacaktır. Mevcut işinize değer vermeniz ve elinizdekileri korumanız önemlidir. Ayrıca, maddi ve manevi bolluk ve bereket için şu olumlamayı yapabilirsiniz: “Maddi ve manevi tüm zenginlik kapıları bana açılıyor, tüm güzel olasılıklar karşıma çıkıyor.” Ayrıca, El-Bâsıt Ya Fettah isimlerini 566 defa zikretmeniz de size fayda sağlayabilir.