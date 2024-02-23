Bist 100
9.394,17 0%
DOLAR
31,09 0,33%
EURO
33,7 0,17%
ALTIN
2.011,57 0,23%

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YENGEÇ'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YENGEÇ'' burcu yorumu

Bu Dolunay, size eğitim, seyahat, sözleşme gibi konularda önemli kararlar, karmik etkiler, yakın çevre ile iletişim, şanslı fırsatlar ve prestij artışı getirebilir.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:52
24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YENGEÇ'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YENGEÇ'' burcu yorumu

Yengeç Burcu Dolunay Yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar: Yengeç, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar, bu Dolunay size eğitim, araç alım-satım, seyahat, anlaşma ve sözleşme gibi konularda önemli kararlar ve tamamlanmalar getirecek. Hayatınızı veya geleceğinizi etkileyecek adımlar atabilir, yeni sözleşmeler imzalayabilir veya bir eğitime başlayabilirsiniz. Kişisel gelişim, şifacılık ve bilinçaltı çalışmalarına ilgi duyabilir, bu alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Verdiğiniz Sözleri Tutun

Bu Dolunay, karmik etkiler taşıyor. Bu nedenle, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz, bu konuda dikkatli ve özenli olmanız gerekiyor. Eğer birine bir söz verdiyseniz, bunu unutmayın ve mutlaka yerine getirin. Aksi takdirde, olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu Dolunay, yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi de etkiliyor. Kardeşleriniz, komşularınız, yakın arkadaşlarınızla daha fazla iletişim kurabilir, onlarla olan sorunlarınızı çözebilir veya onlardan destek alabilirsiniz. Ancak, onlarla olan iletişiminizde de saygılı ve uyumlu olmaya özen gösterin. Bu Dolunay, sözlerinizin ve saygınlığınızın daha çok önemsendiği bir enerji alanı yaratıyor.

Şanslı Fırsatlar ve Prestij Artışı

Bu Dolunay, size şanslı fırsatlar ve prestij artışı da getirebilir. Hayatınızda olumlu değişiklikler yapabileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz ve başarı elde edebileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, kendinize güvenin ve doğru yatırımlar yapın. Ayrıca, kendinizi olumlu yönde ifade etmek için şu olumlamayı kullanabilirsiniz: "Sözlerim her zaman dinleniyor, saygınlığım her daim artıyor, kendime doğru yatırımlar yapıyorum, doğru kararlar veriyorum, herkesle uyumlu iletişimler içerisindeyim, verdiğim sözleri yerine getiriyorum." Bu olumlamayı, bu yazıyı okuduktan sonra ilk gün 8836, sonraki 20 gün ise 94 kere tekrar edin. Ayrıca, ''El- Aziz'' esmasını da zikredin. Bu çalışma, 21 günlüktür ve size çok fayda sağlayacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Yapı Kredi promosyon konusuna da el attı! 33 bin lira ile yarışı kazandı

Yapı Kredi promosyon konusuna da el attı! 33 bin lira ile yarışı kazandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları
2
Jandarma 6940 Uzman Erbaş Alacak! İşte Başvuru Şartları ve Detayları…
3
BİM’de Şubat ayının son bombası: Son 6 gün! Kampanyaya yetişen aldıkça alacak
4
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 8 Bin İşçi KPSS'siz İstihdam Edilecek: İŞKUR Başvuru Adımları
5
2024 Yılında Ambulans Şoförü Olmak İsteyenlere Müjde: Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar
6
Gluten hassasiyeti olanlara özel ramazan menüsü! Hem sağlıklı hem de çok lezzetli!

Kamu kurumu ilkoul, ortaokul, lise mezunu personel alımı yapacak! Askerliğini yapmış adaylar hemen başvurabilir

Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Bu Görselde Gizlenmiş 4 Yüz Var! Bu Testi 1.000 Kişiden Sadece %1’i 11 Saniyede Bulabildi! Şimdi Kendini Test Et

Kişilik Testi: Kollarınızı Bağlama Tarzınız Kişilik Özelliklerinizi Deşifre Ediyor! İşte Kol Çaprazlama Şekline Göre Kişilik Testi

Emekli maaşı asgari ücret seviyesine yaklaşacak diyenlere inanmayın! Yeni seyyanen zam açıklandı

Evi olmayana devletten 500 bin TL ev yardımı! O şarta uyanlar geri ödemesiz parayı kapacak

Goodyear’dan işçisine yüksek zam teklifi: İşte rakamlar!

Sebze ve meyvelerde indirim bekleyen yüzde 23 indirimi kapacak! Hakmar Express fırsatı duyurdu

Yapı Kredi promosyon konusuna da el attı! 33 bin lira ile yarışı kazandı

Sağlık Bakanlığı 81 Şehirde 3 Bin 250 Güvenlik Görevlisi Alacak: Başvurular Başladı! Maaş 36 Bin TL İŞKUR Başvuru Adımları

Ünlü gazeteci büyük zammı ağzından kaçırdı! Fiyatı tam yüzde 50 artacak: Almayan bin pişman

24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''BAŞAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''BAŞAK'' burcu yorumu