24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''YENGEÇ'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''YENGEÇ'' burcu yorumu

Yengeç Burcu Dolunay Yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar: Yengeç, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar, bu Dolunay size eğitim, araç alım-satım, seyahat, anlaşma ve sözleşme gibi konularda önemli kararlar ve tamamlanmalar getirecek. Hayatınızı veya geleceğinizi etkileyecek adımlar atabilir, yeni sözleşmeler imzalayabilir veya bir eğitime başlayabilirsiniz. Kişisel gelişim, şifacılık ve bilinçaltı çalışmalarına ilgi duyabilir, bu alanlarda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Verdiğiniz Sözleri Tutun

Bu Dolunay, karmik etkiler taşıyor. Bu nedenle, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz, bu konuda dikkatli ve özenli olmanız gerekiyor. Eğer birine bir söz verdiyseniz, bunu unutmayın ve mutlaka yerine getirin. Aksi takdirde, olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu Dolunay, yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi de etkiliyor. Kardeşleriniz, komşularınız, yakın arkadaşlarınızla daha fazla iletişim kurabilir, onlarla olan sorunlarınızı çözebilir veya onlardan destek alabilirsiniz. Ancak, onlarla olan iletişiminizde de saygılı ve uyumlu olmaya özen gösterin. Bu Dolunay, sözlerinizin ve saygınlığınızın daha çok önemsendiği bir enerji alanı yaratıyor.

Şanslı Fırsatlar ve Prestij Artışı

Bu Dolunay, size şanslı fırsatlar ve prestij artışı da getirebilir. Hayatınızda olumlu değişiklikler yapabileceğiniz, kendinizi gösterebileceğiniz ve başarı elde edebileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, kendinize güvenin ve doğru yatırımlar yapın. Ayrıca, kendinizi olumlu yönde ifade etmek için şu olumlamayı kullanabilirsiniz: "Sözlerim her zaman dinleniyor, saygınlığım her daim artıyor, kendime doğru yatırımlar yapıyorum, doğru kararlar veriyorum, herkesle uyumlu iletişimler içerisindeyim, verdiğim sözleri yerine getiriyorum." Bu olumlamayı, bu yazıyı okuduktan sonra ilk gün 8836, sonraki 20 gün ise 94 kere tekrar edin. Ayrıca, ''El- Aziz'' esmasını da zikredin. Bu çalışma, 21 günlüktür ve size çok fayda sağlayacaktır.