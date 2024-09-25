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25. TÜRKSOY Opera Günleri Gala Konseri Gerçekleşti

25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri, Şefika Ahundova'nın 100. doğum gününe özel düzenlendi ve birçok sanatçı sahne aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:17
25. TÜRKSOY Opera Günleri Gala Konseri Gerçekleşti

25. TÜRKSOY Opera Günleri Gala Konseri

Azerbaycan'ın ilk kadını opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen, 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri gerçekleştirildi.

Konsere Yoğun İlgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde düzenlenen konserde, yabancı misyon temsilcileri, çeşitli davetliler ve sanatseverler bir araya geldi.

Tan Sağtürk'ten Açıklama

Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi yaptığı konuşmada, TÜRKSOY’un etkinlikleri sayesinde kardeş ülkeler arasındaki kültürel ve manevi bağların güçlendiğini belirtti.

Seçkin Sanatçılar Sahne Aldı

Gala konserinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden seçkin opera sanatçıları performans sergiledi. Türk dünyasından bestecilerin opera eserleri de dinleyicilere sunuldu.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25....

Azerbaycanlı ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova'nın doğumunun 100. yıl dönümüne ithafen 25. TÜRKSOY Opera Günleri gala konseri düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde "25. TÜRKSOY Opera Günleri" gala konseri organize edildi. Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, konser öncesi konuşma yaptı.

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