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25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da Başladı

Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, İspanya Ortemis Orkestrası'nın gösterimiyle kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 23:53
25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da Başladı

Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Coşkuyla Başladı

Trabzon, 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival, İspanya Ortemis Orkestrası ekibinin sahnelediği "Disconcerto" adlı orkestra gösterisiyle başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin başlangıcı, Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılışında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, tiyatronun insan hayatındaki duyguları sahneye yansıtan büyülü bir sanat dalı olduğuna vurgu yaptı.

Evrensel Dil: Tiyatro

Karadağlı, tiyatronun, zaman ve mekân tanımayan evrensel bir dil olduğunu belirterek, "Tiyatro zamanları aşar, sınırları siler. Bizi birbirimize bağlayan evrensel bir dildir." dedi. Karadağlı, Trabzon'un tiyatro için sadece bir şehir değil, aynı zamanda sahnenin ta kendisi olduğunu dile getirdi.

Katılımlar ve Temsiller

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner de festivalle ilgili önemli bilgiler paylaştı. 24 yılda 54 ülkeden 213 oyun ile 538 temsil gerçekleştirdikleri bilgisini veren Uzuner, festivalin Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova gibi ülkelerden gelen gruplarla dolu olduğunu belirtti.

Bunlar dışında festival çerçevesinde, maske ve şapka yapımı, kostüm tasarımı, Karagöz ve Hacivat ile atık malzemelerden kukla yapımı gibi çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca, "Geçici Mekanlarda Kalıcı İzler" adlı bir söyleşi de yapılacak.

Festival, 15 Mayıs'a kadar devam edecek ve 23 oyun ile 42 temsil sunulacak. Trabzon'da kültürel bir şölen yaşanması bekleniyor.

Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", İspanya Ortemis Orkestrası ekibinin...

Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", İspanya Ortemis Orkestrası ekibinin "Disconcerto" adlı orkestra gösterisiyle başladı.

Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", İspanya Ortemis Orkestrası ekibinin...

Trabzon'da, "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", İspanya Ortemis Orkestrası ekibinin "Disconcerto" adlı orkestra gösterisiyle başladı.

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