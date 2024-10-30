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Türk Amerikan Orkestrası New York'ta İlk Konserini Verdi

Türk Amerikan Orkestrası, New York'taki ilk konserinde Türk müziğinin zenginliğini sergiledi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:22
Türk Amerikan Orkestrası New York'ta İlk Konserini Verdi

Türk Amerikan Orkestrası'nın İlk Konseri New York'ta Gerçekleşti

ABD'de, iki Türk kadın sanatçı tarafından hayata geçirilen Türk Amerikan Orkestrası (TAO), 26 Ekim tarihinde New York'ta ilk konserini gerçekleştirdi. Konser, Peter Norton Symphony Space'te düzenlendi ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

Nisan Ak'ın Şefliğinde Türk Müziği Rüzgârı

TAO'nun şefliğini üstlenen Nisan Ak, orkestranın zengin repertuvarını, tamamen Türk müzisyenlerden oluşan eserlerle New Yorklulara tanıttı. Konserde Türkçe pop müziğin en sevilen eserlerinin yanı sıra, Hababam Sınıfı'ndan Aşk-ı Memnu'ya kadar çeşitli dizi ve film müzikleri, fasıl müzikleri ve Osmanlı klasiklerine yer verildi.

Konser, Geleneksel Marşla Taçlandı

TAO, "Türk müziğini dünya sahnesine en yüksek standartlarda taşımak" hedefiyle yola çıkarken, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle bestelenen "Parla" marşı ile konserini sonlandırdı.

Kültürel Köprü Olma Hedefi

Kurucular Ülkü Rowe ve Nisan Ak, orkestrayı, konserler ve eğitim programları aracılığıyla çeşitli kültürler arasında karşılıklı anlayışı teşvik eden bir kültür elçisi olarak geliştirmeyi amaçlıyor. TAO, Amerika'nın farklı bölgelerinde bulunan 50'den fazla yetenekli Türk ve Amerikalı müzisyeni bir araya getiriyor.

Genç Yeteneklere Destek

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren TAO, elde edilen gelirlerin bir bölümünü, Amerika'da müzik eğitimi almak isteyen Türk öğrencilerine destek için kullanılmak üzere ayırıyor. Böylelikle, genç müzisyenlerin eğitimine katkıda bulunarak kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardım etmeyi hedefliyor.

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