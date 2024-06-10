KPSS şartı istenmiyor! Kamu kurumlarına yüksek maaşlı personel alımına onay çıktı

Kamu kurumlarına yüksek maaşlı personel alımları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU KURUMLARINA PERSONEL ALIMLARI

İş arayan adaylar internet üzerinden kurumların yayımladığı ilanları yakından takip ediyor. Lüleburgaz Belediyesi, Esenköy Belediyesi, Göynücek Geldingen Sulama Birlik Başkanlığı, Fethiye Polisevi İşletmeciliği kurumlarına yeni personel alımları yapılacak. Lüleburgaz Belediyesi bünyesine 6 kişi en az lise mezunu Sosyal Destek Hizmet Elemanı alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların tercihen Açık Hava Organizasyonları, Gençlik ve İzcilik Faaliyetlerinde yer alınmış olması, ülkede kurulu olan herhangi bir izcilik federasyonundan alınan en az Liderlik Temel Kursu, Liderlik Temel Eğitimi ve üstü geçerli bir sertifikaya sahip olunması ve 18-35 yaş aralığında olunması gerekiyor. Esenköy Belediyesi bünyesine 5 kişi Temizlik İşçisi alımı için en az ilköğretim mezunu olunması, en az 18 yaşında olunması ve Yalova Çınarcık ilçesinde ikamet edilmesi; 1 Ekskavatör Operatörü kadrosu için en az ilköğretim mezunu olunması, en az 18 yaşında olunması, Yalova Çınarcık ilçesinde ikamet edilmesi, MEB onaylı Kazıyıcı Yükleyici Operatörü ve MEB onaylı Kazıcı Ekskvatör operatörü belgesine sahip olması; 1 Şoför kadrosuna başvuru yapmak için en az ilköğretim mezunu olunması, en az 18 yaşında olunması, Yalova Çınarcık ilçesinde ikamet ediliyor olması, D ve D1 sürücü belgesine sahip olunması gerekiyor.





Göynücek Geldingen Sulama Birlik Başkanlığı bünyesine alınacak 3 Su Kanalı İşçisi bünyesine başvuru yapacak adayların en az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olması ve 18-50 yaş aralığında olması gerekiyor. Fethiye Polisevi İşletmeciliği bünyesine alınacak 5 Servis Komisi kadrosuna başvuru yapacak adayların en az ilköğretim, en fazla lisans mezunu olması, adli sicil ve arşiv kayıtlarının temiz olması, MEB ya da hijyen eğitimi verme yetkili firmalardan Hijyen Eğitim Sertifikası'na sahip olunması ggibi şartların taşınması gerekecek. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ya da ALO 170 hattı aranarak yapılabilecek. Başvuru numaraları şu şekilde olacak;

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı: 6 Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı: 00008339246, (Çalışma Yeri: KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ).

Esenköy Belediye Başkanlığı: 5 Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.): 00008342624, 1 Ekskavatör(Kazıma ve Yükleme) Operatörü: 00008342636, 1 Şoför (Yolcu Taşıma) : 00008342646, (Çalışma Yeri: YALOVA / ÇINARCIK).

Göynücek Geldingen Sulama Birlik Başkanlığı: 3 Su Kanalı İşçisi: 00008342790, (Çalışma Yeri: AMASYA / GÖYNÜCEK).

Fethiye Polisevi İşletmeciliği: 5 Servis Komisi: 00008344693, (Çalışma Yeri: MUĞLA / FETHİYE)