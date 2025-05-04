25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da Devam Ediyor

Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Trabzon'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, etkinlikleriyle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda 'mask atölyesi' gerçekleştirildi.

Hayal Gücüyle Tasarlanmış Maskeler

Etkinliğe katılan öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları maskelerle eğlenceli zaman geçirdi. Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, çocukları tiyatroyla buluşturmanın önemine değinerek, "Mask atölyesinde minik misafirlerimiz bizlerle birlikte oluyorlar. Onların hayal gücüyle yola çıkmak, onlarla birlikte çalışmak ve bir tasarım yaparak bunlarla oyun oynamak çok kıymetli" dedi.

Yaratıcılık ve Geri Dönüşüm Vurgusu

Mask atölyesinden sorumlu ressam Özlem Toprakçı, çocuklara hem geri dönüşüm hem de yaratıcılığı aktarmaya çalıştıklarını belirtti. Toprakçı, "Çocukların el becerileriyle neler üretebileceklerini gösteriyoruz ve sanata olan ilgilerini artırıyoruz. Kendi ürettikleri şeylerle mutlu olmaları çok önemli. Bu yönlerini geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bu anlamlı etkinlik, Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında çocukların sanata daha çok yönelmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

Trabzon'da, 2025 yılında 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda "mask atölyesi" düzenlendi.

Trabzon'da, 2025 yılında 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda "mask atölyesi" düzenlendi.