DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.683.160,06 0,83%

25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da Devam Ediyor

Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, mask atölyesi ile minik sanatseverlere yaratıcı bir deneyim sunuyor.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 15:14
25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da Devam Ediyor

Trabzon'da 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Trabzon'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, etkinlikleriyle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda 'mask atölyesi' gerçekleştirildi.

Hayal Gücüyle Tasarlanmış Maskeler

Etkinliğe katılan öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları maskelerle eğlenceli zaman geçirdi. Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, çocukları tiyatroyla buluşturmanın önemine değinerek, "Mask atölyesinde minik misafirlerimiz bizlerle birlikte oluyorlar. Onların hayal gücüyle yola çıkmak, onlarla birlikte çalışmak ve bir tasarım yaparak bunlarla oyun oynamak çok kıymetli" dedi.

Yaratıcılık ve Geri Dönüşüm Vurgusu

Mask atölyesinden sorumlu ressam Özlem Toprakçı, çocuklara hem geri dönüşüm hem de yaratıcılığı aktarmaya çalıştıklarını belirtti. Toprakçı, "Çocukların el becerileriyle neler üretebileceklerini gösteriyoruz ve sanata olan ilgilerini artırıyoruz. Kendi ürettikleri şeylerle mutlu olmaları çok önemli. Bu yönlerini geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bu anlamlı etkinlik, Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında çocukların sanata daha çok yönelmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

Trabzon'da, 2025 yılında 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali...

Trabzon'da, 2025 yılında 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda "mask atölyesi" düzenlendi.

Trabzon'da, 2025 yılında 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali...

Trabzon'da, 2025 yılında 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda "mask atölyesi" düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Türkçe ve Yunanca Şarkılarla Dolu Konser
2
GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Aktif Rol Aldı
3
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
4
A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!
5
SYDV temizlik personeli alımı yapacak! 21-49 yaş arası kadınlara iş imkanı
6
A101 30 Kasım Aldın Aldın Kataloğu. Scooter'dan ev aletlerine kadar bir çok ürün indirime giriyor!
7
25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon'da Devam Ediyor

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi