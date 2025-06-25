27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 2026'da!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl büyük bir heyecanla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 27'ncisi, 10-13 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Safranbolu Belediyesinden alınan bilgilere göre, Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında toplanan festival komitesi, Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu'nda önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, belgesel ve safran festivallerinin tarihleri belirlendi.

27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin yanı sıra, Safran Festivali ise 17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Festival komitesi, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, dernek temsilcileri ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu komite, Safranbolu'nun ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan iki etkinliğin daha fazla katılımcıya ulaşması ve kültürel derinliğinin artırılması amacıyla çeşitli fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamalarında Köse, "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, yalnızca belgesel etkinliği değil, aynı zamanda kentin kültürel mirasını koruma ve dünyaya tanıtma misyonunu üstlenen bir platformdur. Safran Festivali ise bu topraklara özgü eşsiz ürün olan safranı, kültürel ve ekonomik açıdan görünür kılmak adına büyük değer taşıyor," dedi.

Köse, her iki festivalin de daha nitelikli ve geniş katılımlı şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklara vakit kaybetmeden başlayacaklarını vurguladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 27'ncisi 10-13 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu'nda festival komitesi toplandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 27'ncisi 10-13 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu'nda festival komitesi toplandı.