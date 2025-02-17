32. İzmir Avrupa Caz Festivali Başlıyor

32. İzmir Avrupa Caz Festivali 5 Mart'ta Başlıyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından organize edilen 32. İzmir Avrupa Caz Festivali, 5-24 Mart tarihleri arasında yapılan etkinliklerle caz tutkunlarını ağırlayacak.

Festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Festivalin Açılış Konseri

Etkinlik, 5 Mart Çarşamba günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salonda Crossing Bosporus Trio konseri ile başlayacak.

Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, kontrbas sanatçısı Heiri Kanzig ve klavye sanatçısı Alex Wilson'ın performans göstereceği bu özel etkinlik öncesinde festivalin açılış töreni de gerçekleştirilecek.

Şaşırtıcı Etkinlikler ve Misafirler

İzmir Avrupa Caz Festivali'nin en çok ilgi gören etkinliği olan Müzikli Söyleşiler, bu yıl 11 Mart Salı günü 19.00'da İKSEV'de yapılacak.

Festivalde ayrıca İsviçre'nin öne çıkan Vein Triosu ile ünlü davulcu Florian Arbenz ve diğer başarılı sanatçılar Nelson Veras ve Hermon Mehari ile cazseverlerle buluşacak.

Son Etkinlik ve Caz Afiş Yarışması

Festival, 24 Mart 2025 tarihinde İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlenecek "Paolo Damiani Last Land Band" konseri ile sona erecek.

Bu yıl 22. kez düzenlenen Caz Afiş Yarışması'nda ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İletişim Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Kenan Yiğit birinci oldu. Seçici kurul, 14 yaş altı 27 öğrencinin eserlerinin sergilenmesine de karar verdi.

Sanatseverler, 32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin biletlerine Biletix gişeleri, internet üzerinden ve AASSM Ana Gişe'den ulaşabilirler.