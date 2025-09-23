32. Uluslararası Adana Altın Koza'da "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" Söyleşisi

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde düzenlenen "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" söyleşisinde Halil Ergün, Sabahattin Çetin ve Işıl Özgentürk anılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:33
32. Uluslararası Adana Altın Koza'da "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" Söyleşisi

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı"

Sinemadan anılar ve ustalara saygı

Adana'da bu yıl 32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide sinema oyuncusu Halil Ergün, yapımcı Sabahattin Çetin ve yazar Işıl Özgentürk, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sinemaseverlerle bir araya geldi.

Halil Ergün, Adana'yı kendileri için çok renkli bir şehir olarak tanımladı ve festivaller için kente birçok kez geldiğini söyledi. Ergün, sözlerine şöyle devam etti: "Buradan Yaşar Kemal ve Orhan Kemal geçmiştir. Daha sayamadığım birçok oyuncu arkadaşım ve sanatçılarımız var. Burası böyle bir menbaadır. O yüzden sinema sanatını konuşmak benim için hiç kolay değil."

Ergün, ayrıca şunları kaydetti: "Sinemamız için önemli bir bölgedir burası. Eski yıllarda filmler çekilirken Adana bölgesi merkezdi. Filmlerin geleceği için filmlerin halka ulaşması için çok önemli bir merkezdi. O yüzden bu festival de çok önemlidir."

Sabahattin Çetin ise yönetmen Şerif Gören ile yaklaşık 45 yıllık arkadaşlıklarına değinerek, "Ben Ağır Roman'dan sonra film yapımını bıraktım. Uluslararası alanda sanat filmleri ithal ediyordum." ifadelerini kullandı.

Işıl Özgentürk ise sinemanın sanatın önemli bir dalı olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Adana, o kadar zengin bir doğaya ve o kadar zengin bir tarihe sahip ki kentin insanlarının sinemayı sevmemesi mümkün değil. Adanalıların genetik kodlarında sinema, gösteri, keyif ve aşk yatıyor."

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında...

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" söyleşisi gerçekleştirildi. Sinema oyuncusu Halil Ergün (sağda), yapımcı Sabahattin Çetin (solda) ve yazar Işıl Özgentürk (sol 2), Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen söyleşide, Esin Küçüktepepınar (sağ 2) moderatörlüğünde sinemaseverlerle bir araya geldi.

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında...

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Bursa'da Açıldı
2
İDOB Çocuk Balesi Kursiyer Programı Başvuruları Başladı — 55 Kontenjan, Son Tarih 26 Eylül
3
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
4
Rebeca Roger Cruz, 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde sahne aldı
5
Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları
6
Nevşehir'in 'Renkli Pala'sı Nureddin Ortaçal: 50 Yıldır Tek Renkli Takımlar
7
Perşembe'de Çamburnu Vona Deniz Feneri Turizme Kazandırıldı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek