32. Uluslararası Adana Altın Koza'da "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" Söyleşisi

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı"

Sinemadan anılar ve ustalara saygı

Adana'da bu yıl 32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide sinema oyuncusu Halil Ergün, yapımcı Sabahattin Çetin ve yazar Işıl Özgentürk, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sinemaseverlerle bir araya geldi.

Halil Ergün, Adana'yı kendileri için çok renkli bir şehir olarak tanımladı ve festivaller için kente birçok kez geldiğini söyledi. Ergün, sözlerine şöyle devam etti: "Buradan Yaşar Kemal ve Orhan Kemal geçmiştir. Daha sayamadığım birçok oyuncu arkadaşım ve sanatçılarımız var. Burası böyle bir menbaadır. O yüzden sinema sanatını konuşmak benim için hiç kolay değil."

Ergün, ayrıca şunları kaydetti: "Sinemamız için önemli bir bölgedir burası. Eski yıllarda filmler çekilirken Adana bölgesi merkezdi. Filmlerin geleceği için filmlerin halka ulaşması için çok önemli bir merkezdi. O yüzden bu festival de çok önemlidir."

Sabahattin Çetin ise yönetmen Şerif Gören ile yaklaşık 45 yıllık arkadaşlıklarına değinerek, "Ben Ağır Roman'dan sonra film yapımını bıraktım. Uluslararası alanda sanat filmleri ithal ediyordum." ifadelerini kullandı.

Işıl Özgentürk ise sinemanın sanatın önemli bir dalı olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Adana, o kadar zengin bir doğaya ve o kadar zengin bir tarihe sahip ki kentin insanlarının sinemayı sevmemesi mümkün değil. Adanalıların genetik kodlarında sinema, gösteri, keyif ve aşk yatıyor."

