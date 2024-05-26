Bunu yapanlar eyvah eyvah diyecek! SGK tüm parayı faiziyle geri alacak

Bu hatayı yapanlar yandı! SGK denetimleri artırıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK DENETLEMELERİ ARTIRDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SGK'nın Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu kurulduğunu açıkladı. Yeni uygulamayla birlikte insanların sosyal güvenlik haklarını çiğneyen ve haksız şekilde para kazanan kişilerin tespit edilmesi hedefleniyor. Denetlemelerle birlikte yakınlarına sahte sigorta yaptıran kişilere ceza uygulanacak. Sahte sigorta durumu tespit edildiği zaman bağlanmış maaşlar iptal edilecek, şimdiye kadar yapılan ödemeler de faiziyle geri alınacak. Kişilerle ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulunulacak. Aynı zamanda sahte iş yeri ve sahte sigorta bildirimi yapan iş yerlerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi, iş yeri sicil numarası da iptal edilecek.





Sahte iş yeri tarafından ödenen primler ise iade edilmeyecek ve SGK'ya gelir olarak kaydedilecek. Aynı zamanda haksız şekilde kazanılan teşvik ve destekler de gecikme cezası ve gecikme zammı ile iade alınacak. Eğer iş yeri ile ilgili asgari işçilik araştırma ya da inceleme işlemi yapıldıysa sahte bildirimler iptal edilecek ve yeniden hesaplama yapılacak. Vergi kanunu kapsamında gerekli işlemler yapılacak ve vergi dairesine bilgi verilecek. Sahte sigorta bildirimi nedeniyle SGK tarafından ödenen maaş, gelir, geçici iş göremezlik ödemeleri, sağlık giderleri de kanuni faiz ile birlikte geri alınacak. Eğer gerek duyulursa bütün iş yerleri için sahte iş yeri ve sahte sigorta kapsamında denetim yapılacak. Sahte sigorta bildirimi yaptığı tespit edilen meslek grupları da sorumlu olacak. Meslek grubuna bağlı kişilerle ilgili meslek odalarına bilgi verilecek ve suç duyurusunda bulunulacak.