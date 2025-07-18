33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali Başladı

Trabzon'da 33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali Coşkusu

Trabzon, bu yıl 33. kez gerçekleştirilen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivaline ev sahipliği yapıyor. Festival, kortej yürüyüşüyle start aldı.

Kortej Yürüyüşü ve Resmi Tören

Festivalin açılışı, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okunarak kutlamalara geçildi.

Ağanoğlu İlkokulu önünden başlayan kortej yürüyüşüne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Yöresel Renkler ve Kültürel Kaynaşma

Korteje, yöresel kıyafetleriyle katılan halk oyunları grupları, Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerin yanı sıra Artvin, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya ve Siirt’ten gelen gruplar da katıldı. Yürüyüşün ardından ekipler, kemençe eşliğinde horon oynayarak etkinliğe renk kattı.

Belediye Başkanı Ekim, festivalin amaçlarından birinin hem yerel hem de uluslararası folklorun sergilenmesi olduğuna dikkat çekerek, “Bu festivalle kültürel bir kaynaşma sağlıyoruz. Yerel halkla birlikte folklor gösterimi yapıyoruz,” dedi.

Etkinlik Programı

Festival kapsamında bu akşam Cemal Kaygusuz, Selim Seyis ve Buray sahne alacak. 20 Temmuz’a kadar devam edecek festival, tiyatro, sergi, konser ve halk oyunları gibi çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Trabzon'da, "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Parkı'na kadar devam eden yürüyüşe yöresel kıyafetleriyle Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Gürcistan'ın yanı sıra Artvin, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya ve Siirt'ten gelen halk oyunları grupları da katıldı.

Trabzon'da, "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Parkı'na kadar devam eden yürüyüşe yöresel kıyafetleriyle Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya ve Gürcistan'ın yanı sıra Artvin, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya ve Siirt'ten gelen halk oyunları grupları da katıldı.