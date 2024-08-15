Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

İş arayanlara yeni bir umut olacak açıklama İş Bankası tarafından yapıldı. İş Bankası ülke genelinde 12 ildeki şubelerine memur alımı yapılacağını belirtti

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:12
39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

İş arayanlara yen i bir umut olacak açıklama İş Bankası tarafından yapıldı. İş Bankası ülke genelinde 12 ildeki şubelerine memur alımı yapılacağını belirtti.   

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK 

IŞ Bankası tarafından yayımlanan personel alımı ilanında 12 şehirde istihdam fırsatı sunulacağı açıklandı.  alım yapılacak olan il ve ilçeler ise şu şekilde açıklandı  

Bursa (Mustafakemalpaşa) 

Bingöl (Merkez) 

Diyarbakır (Bismil, Silvan) 

Gümüşhane (Merkez) 

Hakkari (Merkez, Yüksekova) 

Mardin (Merkez, Kızıltepe, Nusaybin) 

Ordu (Fatsa) 

Sinop (Gerze) 

Şanlıurfa (Akçakale, Viranşehir, Siverek) 

Şırnak (Merkez, Cizre, Silopi) 

Yozgat (Boğazlıyan) 

Zonguldak (Alaplı) 

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı 39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Alımlarında sadece yukarıda bahsi geçen il ve ilçelerdeki adaylar için geçerli olduğu ifade edildi.  

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 

Banka tarafından yayımlanan ilanda ilk şaert TC vatandaşı olmak. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölğümlerinin mezunları başvuru yapabilecek iken Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşınmaması şartı da mevcut. Affa uğranmış olsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası olmama şartının da yer aldığı başvuru şartlarında İlandaki belirtilen ilçelerde ikamet ediyor olma şartı da bulunuyor 

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIR? 

İş Bankası memur alım ilanlarına başvurular, https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi adresinden online olarak yapılacaktır. Adaylar, bu link üzerinden özgeçmişlerini oluşturarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.  

Bankacılık sektöründe kariyerine devam etmek isteyen adayların ilgisini çeken başvurular sonrasında sağlanan alımlar ile birlikte genç istihdamın desteklenmesi hedefleniyor  


İLGİLİ HABERLER

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!