39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

İş arayanlara yen i bir umut olacak açıklama İş Bankası tarafından yapıldı. İş Bankası ülke genelinde 12 ildeki şubelerine memur alımı yapılacağını belirtti.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK

IŞ Bankası tarafından yayımlanan personel alımı ilanında 12 şehirde istihdam fırsatı sunulacağı açıklandı. alım yapılacak olan il ve ilçeler ise şu şekilde açıklandı

• Bursa (Mustafakemalpaşa)

• Bingöl (Merkez)

• Diyarbakır (Bismil, Silvan)

• Gümüşhane (Merkez)

• Hakkari (Merkez, Yüksekova)

• Mardin (Merkez, Kızıltepe, Nusaybin)

• Ordu (Fatsa)

• Sinop (Gerze)

• Şanlıurfa (Akçakale, Viranşehir, Siverek)

• Şırnak (Merkez, Cizre, Silopi)

• Yozgat (Boğazlıyan)

• Zonguldak (Alaplı)





Alımlarında sadece yukarıda bahsi geçen il ve ilçelerdeki adaylar için geçerli olduğu ifade edildi.

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Banka tarafından yayımlanan ilanda ilk şaert TC vatandaşı olmak. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölğümlerinin mezunları başvuru yapabilecek iken Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşınmaması şartı da mevcut. Affa uğranmış olsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası olmama şartının da yer aldığı başvuru şartlarında İlandaki belirtilen ilçelerde ikamet ediyor olma şartı da bulunuyor

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIR?

İş Bankası memur alım ilanlarına başvurular, https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi adresinden online olarak yapılacaktır. Adaylar, bu link üzerinden özgeçmişlerini oluşturarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Bankacılık sektöründe kariyerine devam etmek isteyen adayların ilgisini çeken başvurular sonrasında sağlanan alımlar ile birlikte genç istihdamın desteklenmesi hedefleniyor



