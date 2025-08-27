4 Eylül Sivas Kongresi 106. Yılında Etkinliklerle Anılıyor

4 Eylül Sivas Kongresi 106. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak

Sivas'ta, kurtuluş mücadelesine ışık tutan ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü, valilik ve belediye öncülüğünde çeşitli etkinliklerle anılacak. Şehir, tarihi mirasını gün boyu süren etkinliklerle yaşatmayı hedefliyor.

Etkinlik programı

Etkinlikler 7 gün sürecek olup, program 1 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Açılış gününde Görme Engelliler Turnuvası düzenlenecek; aynı gün Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişilik halay gösterisi gerçekleştirilecek. Kongre Müzesi etkinlik alanında akşam ise geleneksel Aşıklar Bayramı, halk dansları gösterisi ve Yudum konseri yer alacak.

Etkinliklerin ikinci gününde, Sivas Kongresi’ne destek veren delegelerin kabirleri ziyarete açılacak ve ardından Atatürk'ün Sivas’a gelişinin temsili canlandırması sahnelenecek. Karaağaç Köprüsü'nden başlayacak yürüyüş, Atatürk Kongre Müzesi önünde son bulacak. Gün, geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterisi, Cumhuriyet dönemi kıyafet defilesi ile devam edecek; akşam Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı konserleri izleyiciyle buluşacak.

Üçüncü gün programında Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Ardından Atatürk Kongre Müzesi'nde sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Dördüncü günde Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni yapılacak; devamında Kongre Müzesi ziyareti ve Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması yer alacak. Aynı gün 4 Eylül Stadyumu otopark alanında Sivas 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açılacak ve Osman Seçilmiş Parkı alanında SOLOTÜRK uçuş gösterisi düzenlenecek. Program, kortej yürüyüşü, Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımı gösterisi, geleneksel Aşıklar Bayramı ve halk dansları, Serkan Kaya konseri ve havai fişek gösterisi ile sürecek.

Beşinci günde Atatürk Kongre Müzesi etkinlik alanında Fatma Turgut konseri gerçekleştirilecek. Ayrıca Taha Akgül Spor Salonu'nda 4 Eylül Kongre Kupası Satranç Turnuvası düzenlenecek ve aynı gün Kongre Müzesi etkinlik alanında Çağdaş Türk Ozanlar Konseri yer alacak.

Kapanış ve kapanış etkinlikleri

Etkinlikler, 7 Eylül'de düzenlenecek doğa yürüyüşü, 4 Eylül Kupası Satranç Turnuvası ve klasik otomobil fuarı ile son bulacak. Sivas, bu programla hem tarihini anacak hem de kentin sosyal ve kültürel hayatını canlandıracak.