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428 Bin TL’ye Elektrikli Araç Almak İsteyenlere Müjde! İşte Piyasayı Alt Üst Edecek Üç Model

Elektrikli otomobillerde fiyat performans oranı, müşterilerin tercihini etkileyen bir faktör. Bu sektörde boy gösteren üç model, hem uygun fiyatları hem de yüksek performansları ile öne çıkıyor. Bu modellerin teknik özellikleri ve fiyatları incelendiğinde, hangisinin daha cazip olduğu görülüyor. 428 bin TL’ye elektrikli otomobil sahibi olmak isteyenler için işte piyasayı sarsacak üç model…

Yayın Tarihi: 23.02.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 19:00
428 Bin TL’ye Elektrikli Araç Almak İsteyenlere Müjde! İşte Piyasayı Alt Üst Edecek Üç Model

BÜTÇE DOSTU ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER: YÜKSEK PERFORMANS, DÜŞÜK FİYAT

Çin elektrikli otomobil pazarı, uygun fiyatlı ve performansıyla dikkat çeken modellerle tüketicilere yeni bir soluk getiriyor. Dolu Batarya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; BYD'nin Dolphin'i, Wuling'in Bingo Plus'ı ve Hozon'un Neta X'i gibi üç yeni model, elektrikli araçların erişilebilirliğini artırarak sektörde önemli bir değişim başlatıyor. Bu modeller, çevreci ve yüksek teknolojili araçları uygun fiyatlarla sunarak, elektrikli otomobillere olan talebi artırıyor.

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BYD Dolphin: Yüksek Performans, Düşük Fiyat

BYD'nin yeni modeli Dolphin, 13.800 dolar 428.700 TL gibi şaşırtıcı bir fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. 4,1 metrelik boyu ve 95 HP gücündeki motoruyla, 32,2 kWh'lik LFP bataryasıyla 302 km menzil sunuyor. Ayrıca, enerji verimliliğini artıran bir ısı pompası özelliğine sahip.

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Wuling Bingo Plus: Rekabetçi Fiyat, Uzun Menzil

Wuling'in Bingo Plus modeli, 14 bin dolarlık 435.000 TL rekabetçi fiyatıyla ön plana çıkıyor. 4.090 metre uzunluğundaki araç, 102 HP gücündeki motoru ve 50,6 kWh'lik LFP bataryasıyla 510 km menzile ulaşıyor. Bu model, uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor.

otomobil

Hozon Neta X: Cazip Fiyat, Güçlü Performans

Hozon'un Neta X modeli, 13.800 dolar/428.700 TL'lik çekici fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 4,6 metre uzunluğundaki araç, 163 HP gücündeki motoru ve yaklaşık 40 kWh'lik LFP bataryasıyla 401 km menzil sağlıyor. Güçlü motoruyla performans ve menzil arasında ideal bir denge sunuyor.

otomobil

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN GELECEĞİ: ÇİN'DEN YENİ BİR SOLUK

Bu üç model, Çin elektrikli otomobil pazarında yeni bir dönemi başlatıyor. Ancak, ülkemizdeki yüksek gümrük vergileri nedeniyle bu modellerin fiyatlarının Çin pazarındaki kadar cazip olamayacağını unutmamak gerek. Bununla birlikte, bu modellerin, elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşılabilir hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor. Elektrikli otomobillerin artan popülaritesiyle birlikte, bu modellerin sektördeki etkisinin daha da büyüyeceği öngörülüyor.

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