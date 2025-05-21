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5 Bin Yıllık Küllüoba Ekmeği Tanıtıldı

5 bin yıllık Küllüoba ekmeği, Eskişehir'deki kazılarla gün yüzüne çıkarılarak meraklılara tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:08
5 Bin Yıllık Küllüoba Ekmeği Tanıtıldı

Eskişehir'de Tarihin İzleri: Küllüoba Ekmeği

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 1996 yılından bu yana devam eden Küllüoba Höyüğü kazılarında ortaya çıkan 5 bin yıllık Küllüoba ekmeği, düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. ETİ Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Uluslararası Müzeler Günü' açılış programında, Vali Hüseyin Aksoy önemli açıklamalarda bulundu.

Uygarlıkların İzleri Paylaşılıyor

Vali Aksoy, Eskişehir'in tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirterek, bu zengin kültürel mirası gün yüzüne çıkaran kazı çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. "Kazı başkanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bu süreçte, kültürel değerlerin topluma sunulması ve kültür turizmi sayesinde ekonomik kazançlar elde edilmesi konusunda önemli adımlar atıyoruz," dedi.

Küllüoba Ekmeği Heyecan Verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Küllüoba kazısında bulunan ekmeğin pişirilmiş ve işlenmiş yapısından dolayı heyecan duyduklarını ifade etti. Başkan Ünlüce, ekmeğin laboratuvar sonuçlarına göre üretildiğini ve yarından itibaren kentteki üretici marketlerde satışa sunulacağını duyurdu.

Uzmanlardan Bilgiler

Küllüoba Kazı Başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki, kazılarda gömülü bir evin eşik kısmına çok yakın bir yerde ekmeğin bulunduğunu aktardı. Ekmeğin 2,5 santimetre kalınlığında ve 12,5 santimetre genişliğinde olduğunu belirten Türkteki, "Bu ekmek mayalanmış ve pişirilmiş ilk örneklerden biri. Yaprak kalıntılarına ait izler üzerinde çalışmalar devam ediyor," dedi.

Fitolit ve Gernik Buğdayı

Türkteki, ekmekte gördükleri iri taneli buğday kalıntılarıyla ilgili bilgi vererek, "Gernik buğdayı ekmeğin neredeyse yüzde 90’ını içeriyor. Ancak iri parçalar halinde," şeklinde konuştu. Ayrıca ekmeğin 150 derece ve üzerinde piştiğini ve yandığını, bu nedenle günümüze ulaştığını da vurguladı.

İlgili İsimler ve Katılımcılar

Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt gibi isimler katıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 1996'dan bu yana sürdürülen Küllüoba Höyüğü kazısında gün yüzüne...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 1996'dan bu yana sürdürülen Küllüoba Höyüğü kazısında gün yüzüne çıkarılan 5 bin yıllık "Küllüoba ekmeği" ETİ Arkeoloji Müzesi'nde tanıtıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 1996'dan bu yana sürdürülen Küllüoba Höyüğü kazısında gün yüzüne...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 1996'dan bu yana sürdürülen Küllüoba Höyüğü kazısında gün yüzüne çıkarılan 5 bin yıllık "Küllüoba ekmeği" ETİ Arkeoloji Müzesi'nde tanıtıldı.

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