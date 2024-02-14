Hamsi ayıklamanın en pratik yolu! Bu yöntemle 2 kilo hamsi 5 dakikada ayıklanacak

Kılçığı ile yenilen balıklardan olan hamsi kimileri tarafından temizlenmek önerilirken omega 3 kaynağı olarak görülür. Herkesin severek yediği hamsi balığı nasıl temizlenir, balık temizleme yöntemleri ve tüm detaylar...
HAMSİ AYKLAMA YÖNTEMLERİ
-Hamsinin önceklikli olarak yukarıya gelecek şekilde avucunuzun içerisine alınarak başlarını bir kenara alınarak işlem yapılır.
-Balığın gövdesinden kuyruğuna doğru baş parmağınızın yardımıyla içindeki teileyerek işlem yapılır.
-İçini temizlediğiniz hamsileri kopmayacak şekilde bölün.
-Hamsinin içerisindeki kılçığı temizlemek için nazik hareketlerle kendinize doğru çekin.
-Balığı ayıklama işleminden sonra tuzlu suda bekletin. Pişirmeye yakın durulamayı unutmayın.
Kılçığı ile yenilen balıklardan olan hamsi kimileri tarafından temizlenmek önerilirken omega 3 kaynağı olarak görülür. Herkesin severek yediği hamsi balığı nasıl temizlenir, balık temizleme yöntemleri ve tüm detaylar...
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