Hamsi ayıklamanın en pratik yolu! Bu yöntemle 2 kilo hamsi 5 dakikada ayıklanacak

Kılçığı ile yenilen balıklardan olan hamsi kimileri tarafından temizlenmek önerilirken omega 3 kaynağı olarak görülür. Herkesin severek yediği hamsi balığı nasıl temizlenir, balık temizleme yöntemleri ve tüm detaylar...



HAMSİ AYKLAMA YÖNTEMLERİ

-Hamsinin önceklikli olarak yukarıya gelecek şekilde avucunuzun içerisine alınarak başlarını bir kenara alınarak işlem yapılır.

-Balığın gövdesinden kuyruğuna doğru baş parmağınızın yardımıyla içindeki teileyerek işlem yapılır.

-İçini temizlediğiniz hamsileri kopmayacak şekilde bölün.

-Hamsinin içerisindeki kılçığı temizlemek için nazik hareketlerle kendinize doğru çekin.

-Balığı ayıklama işleminden sonra tuzlu suda bekletin. Pişirmeye yakın durulamayı unutmayın.





