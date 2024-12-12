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5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu sonuç bildirgesi, Türk devletleri arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:36
5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı. Bu yıl "Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri" kapsamında gerçekleştirilen forum, dünya çapında tanınan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov tarafından kurulan Uluslararası Issık Göl Forumu'nun 5. edisyonudur.

12 Aralık 2023 - 12 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan etkinlik, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği, Kırgızistan Issık Göl Forumu Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Foruma, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan 25 akademisyen, siyasetçi ve uzman katılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yürütme Kurulu Başkanlığında toplanan forumun ana teması ise "Türk Devletleri 2040 Gelecek Perspektifi" olmuştur.

Forumun kapanış programında, sunulan tebliğlerle birlikte "5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Bildirileri" adı altında bir kitap yayımlanmıştır.

Forum heyeti tarafından hazırlanan bildirgede, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin artırılması hedeflenmiş olup, şu önemli öneriler sıralanmıştır:

  • Türk devletleri arasında ticaret hacminin artırılması,
  • Dijital, yeşil ve akıllı ekonomilere ve akıllı şehirlere dönüşümün desteklenmesi,
  • Artan elektrik talebini karşılamak için sınır ötesi elektrik ara bağlantılarının kurulması,
  • Yeni ortak turizm projeleri aracılığıyla, antik İpek Yolu boyunca turizm hedeflerinin çeşitlendirilmesi,
  • Sağlık işbirliğinin öncelikli bir gündem maddesi olarak sürdürülmesi,
  • Sürdürülebilir tarım, kendi kendine yeterlilik ve gıda güvenliğinin sağlanması,
  • Bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak araştırma ve projelerin desteklenmesi,
  • Ortak bir Türk enformasyon ve medya alanının oluşturulması.

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