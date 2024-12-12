5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı. Bu yıl "Doğu ile Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri" kapsamında gerçekleştirilen forum, dünya çapında tanınan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov tarafından kurulan Uluslararası Issık Göl Forumu'nun 5. edisyonudur.

12 Aralık 2023 - 12 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan etkinlik, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği, Kırgızistan Issık Göl Forumu Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Foruma, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan 25 akademisyen, siyasetçi ve uzman katılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yürütme Kurulu Başkanlığında toplanan forumun ana teması ise "Türk Devletleri 2040 Gelecek Perspektifi" olmuştur.

Forumun kapanış programında, sunulan tebliğlerle birlikte "5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Bildirileri" adı altında bir kitap yayımlanmıştır.

Forum heyeti tarafından hazırlanan bildirgede, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin artırılması hedeflenmiş olup, şu önemli öneriler sıralanmıştır: