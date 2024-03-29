Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl Ankara’da

Uçan Süpürge Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 27.si gerçekleştirilecek olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9 Mayıs ile 16 Mayıs tarihlere arasında, Ankara’da düzenlenecek. Festivalde, “Onur”, “Bilge Olgaç Başarı” ve “Genç Cadı” ödülleri sahiplerini bulacak.

26 senedir, sinema sektöründeki kadın emeğini görünür kılmak amacıyla düzenlenen bu festivalin bu yılki teması “Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla” olacak.

Filmler, eski adı “Kavaklıdere Sineması”, yeni adı ise “Kült Kavaklıdere” olan mekanda izlenebilecek.

Ödül alacak isimler belli oldu

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl “Onur Ödülü”nün oyuncu Hatice Aslan’a, “Bilge Olgaç Başarı Ödülü”nün Tülin Özen’e, yönetmen Ayşe Polat’a ve yapımcı Nida Karabol’a, “Genç Cadı” ödülünün ise Deniz İlhan’a verileceğini duyurdu.

Festival tarafından verilecek ödüller, 9 Mayıs akşamı yapılacak olan açılış töreninde sahiplerini bulacak.