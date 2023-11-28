Airfryer ile Yağsız Kızartma Yaparak Çıtır Soğan Halkası Nasıl Hazırlanır?

Airfryer ile Çıtır Soğan Halkası Nasıl Yapılır?

Soğan halkası, hem atıştırmalık hem de yemek yanı olarak sevilen bir lezzettir. Ancak kızartma yapmak hem sağlıksız hem de zahmetlidir. Airfryer ile çıtır soğan halkası yapmak ise hem kolay hem de sağlıklı bir alternatiftir. Airfryer, hava akımı ile yiyecekleri kızartan bir cihazdır. Bu sayede yağ kullanmadan çıtır bir sonuç elde edebilirsiniz. Airfryer ile soğan halkası yapmak için gerekli malzemeler ve adımlar şöyledir:

Airfryer ile Soğan Halkası Yapmak İçin Malzemeler

4 adet kuru soğan

2 çay bardağı un

2 çay bardağı mısır nişastası

2 adet yumurta

2 şişe maden suyu

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı mısır gevreği

Airfryer ile Soğan Halkası Yapmak İçin Yapılışı