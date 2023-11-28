Airfryer ile Yağsız Kızartma Yaparak Çıtır Soğan Halkası Nasıl Hazırlanır?
Airfryer ile yağsız kızartma yaparak çıtır soğan halkası nasıl hazırlanır? Un, nişasta, yumurta, maden suyu ve mısır gevreği ile kaplanan soğan halkaları sebze modunda pişirilir.
Airfryer ile Çıtır Soğan Halkası Nasıl Yapılır?
Soğan halkası, hem atıştırmalık hem de yemek yanı olarak sevilen bir lezzettir. Ancak kızartma yapmak hem sağlıksız hem de zahmetlidir. Airfryer ile çıtır soğan halkası yapmak ise hem kolay hem de sağlıklı bir alternatiftir. Airfryer, hava akımı ile yiyecekleri kızartan bir cihazdır. Bu sayede yağ kullanmadan çıtır bir sonuç elde edebilirsiniz. Airfryer ile soğan halkası yapmak için gerekli malzemeler ve adımlar şöyledir:
Airfryer ile Soğan Halkası Yapmak İçin Malzemeler
- 4 adet kuru soğan
- 2 çay bardağı un
- 2 çay bardağı mısır nişastası
- 2 adet yumurta
- 2 şişe maden suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 su bardağı mısır gevreği
Airfryer ile Soğan Halkası Yapmak İçin Yapılışı
- Soğanların uçlarını kesin ve kabuklarını soyun. Soğanları yarım santim kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Halkaları birbirinden ayırın.
- Bir kaseye un ve nişasta koyun. Soğan halkalarını bu karışıma iyice bulayın. Fazla un ve nişasta kalmaması için hafifçe silkeleyin. Buladığınız soğan halkalarını bir tabağa alın.
- Un ve nişasta karışımının kalanına bir yumurta kırın ve çırpın. Tuz ve maden suyunu ekleyin. Karışım pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Mısır gevreğini rondoda un haline getirin. Bir tabağa koyun.
- Soğan halkalarını önce yumurtalı karışıma sonra mısır gevreğine batırın. Her tarafının kaplanmasına dikkat edin.
- Airfryer’ı sebze modunda ısıtın. Isınan hazneye soğan halkalarını tek kat halinde yerleştirin. Pişirmeye başlayın. Her iki dakikada bir soğan halkalarını çevirin. Çıtır bir görünüm alana kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık 9 dakika sürer.
- Airfryer ile çıtır soğan halkası hazır. Sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun!