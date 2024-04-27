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5 malzemeniz varsa ev pizzanız hazır! Sadece yarım saat vaktinizi alacak

Dışarıdan bir daha pizza almak istemeyeceksiniz! 5 malzemeyle hazır! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 08:12
5 malzemeniz varsa ev pizzanız hazır! Sadece yarım saat vaktinizi alacak

Evinizde yalnızca 5 malzemeyle hazır gibi pizza yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOLAY PİZZA TARİFİ

Evinizde sağlıklı pizza yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Pizza yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; Hamur için 2 su baradğı un, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı tuz. Sos için 2 büyük domates, 2 diş sarımsak, tuz, karabiber, mozzarella peyniri, zeytin, fesleğen, taze ya da kuru fesleğen yaprakları. İlk olarak un ve tuz bir kaba alınır. Üstüne su ve yağ eklenerek iyice yoğrulur. Ele yapışmayan bir hamur elde edildiği zaman üstünü streç filmle kaplayarak 30 dakika dinlendirin. Bu sırada domates sosu için domatesleri rendeleyin ya da doğranır.

evde pizza yapımı

 Sarımsaklrı ezin ve bir tavada yağı ısıttıktan sonra üstüne sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Daha sonra üstüne domatesleri ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyip koyulaşana kadar pişirin. Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Hazırladığınız hamuru un serpilen bir yerde merdane ile açın. İsteğinize bağlı ince ya da kalın yapabilirsiniz. Üstüne hazırlanan domates sosunu yayın. Üstüne mozzarella peyniri ve isteğinize bağlı malzemeleri ekleyin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine pizzayı koyup önceden ısıtılan fırında 15-20 dakika hamur kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun! 

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