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50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Öz Büro İş Sendikası, 36 ay boyunca sendika üyelerine toplam 50.000 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:03
50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

50.000 TL Promosyon Ödemesi Duyuruldu

Emeklilere verilen promosyonların yanı sıra çalışana özel promosyon ödemeleri de gündemde. Yeni yıl kararlarıyla, maaş zammı süreçleri süratle devam ederken, enflasyon karşısında maaşların eridiği günümüzde ek ödemeler ise dikkat çekiyor.

Mart ayında kamu bankalarının artış kararı almasından sonra özel bankalar da emekli promosyonlarını yükseltti. Emekli maaşları ile birlikte promosyon tutarları da artarak 2025 yılı için yapılan zam tahminleriyle birlikte gündeme geldi.

Sendikalara Özel Promosyonlar

Kamu kurumlarında düzenlenen promosyon ihaleleri ve sendika anlaşmaları izlenmeye devam edilirken, yeni duyurulan promosyon ihalesinde 50.000 TL ödeme yapılacağı kaydedildi.

Ocak ayının sonunda bir sektörde önemli bir gelişme yaşandı. Önde gelen şirketlerden biri, sendika üyelerine yönelik bir promosyon anlaşması imzaladı. Bu anlaşma gereği, sendika üyelerine 36 ay boyunca toplamda 50.000 TL ödemenin yapılacağı öğrenildi. Belirtilen tutar, bir hafta içerisinde çalışanların hesaplarına yatırılacak.

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Öz Büro İş Sendikası'ndan Açıklama

Yapılan anlaşmada yer alan sendika Öz Büro İş Sendikası olarak ifade edilirken, sendikanın sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeler paylaşıldı:

‘’ SENDİKA EMEKÇİLERİMİZİN PROMOSYON SÖZLEŞMESİNİ İMZALADIK. Yapılan anlaşmanın örnek olması en büyük temennimizdir. 36 AY ve 50.000 TL olarak belirlenen rakam, bir hafta içinde ve defaten arkadaşlarımızın hesaplarına yatırılacaktır. Bu süreçte değerli katkıları için banka müdiremiz Sayın Deniz AYVAZOĞLU hanıma teşekkür ederiz.’’

Bu gelişme, işçi ve emekçiler için umut verici bir adım olarak kaydedildi ve promosyon taleplerinin artmasına neden olabilir.

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