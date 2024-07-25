52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Belediye personel alım ilanları güncellendi. Art arda gelen duyurulara baktığımızda 52 il ve ilçede belediye ve şirketlerine 2187 personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı kamu işçi alım ilanları üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular belediyelere şahsen yapılacak. Peki, kamu işçi alımı yapılacak şehirler hangileridir? Kimler başvuru yapabilecek? İlan listesi ve başvuru bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?
- Bekçi
- Geri Dönüşüm İşçisi
- Temizlik Görevlisi
- Beden İşçisi
- Güvenlik Görevlisi
- Büro Personeli
- Terzi
- Hizmet Personeli
- Harita Teknikeri
- Çağrı Personeli
- Halkla İlişkiler Görevlisi
- Anestezi Teknikeri
- Sosyal Hizmet Uzmanı
- Danışma Personeli
- Hizmetli
- İtfaiye Aracı Şoförü
- Sağlık Personeli
- Tekniker
- Teknisyen
- Mimar
- Avukat
- Veteriner Hekim
- Şoför
İlanlar ve Başvuru Bilgisi
Alımlar hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru sürecini öğrenmek için ilgili ilan linklerine tıklayabilirsiniz.
Aydın Didim ilanı için TIKLAYIN
Aydın Didim ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Ziraat Bankası A.Ş. ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Ataşehir Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
İzmir Nar-Bel ilanı için TIKLAYIN
Ankara Ahikent ilanı için TIKLAYIN
Tekirdağ Saraykent ilanı için TIKLAYIN
Eskişehir Ticaret Borsası ilanı için TIKLAYIN
Sakarya Er-Yap ilanı için TIKLAYIN
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Artvin Hopa Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Balıkesir Erdek ilanı için TIKLAYIN
Kayseri Hacılar ilanı için TIKLAYIN
Adana Yeni Adana ilanı için TIKLAYIN
İzmir İzelman ilanı için TIKLAYIN
Pamukkale Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN
Tekirdağ Saraykent ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Kentsel ilanı için TIKLAYIN
Bursa Osmangazi Bel. ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Kiptaş ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Boğaziçi ilanı için TIKLAYIN
Kırıkkale Çerikli Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Kırklareli İl Özel İdaresi ilanı için TIKLAYIN
Antalya Antalya ilanı için TIKLAYIN
İzmir İzelman ilanı için TIKLAYIN
İzmir Ayasuluk Tepesi ilanı için TIKLAYIN
Kocaeli Başiskele ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. ilanı için TIKLAYIN
Hatay Erzin Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Aksaray İl Özel İdaresi ilanı için TIKLAYIN
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Kavakköy ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Belbim Elektronik ilanı için TIKLAYIN
Mersin Silifke Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Kiptaş ilanı için TIKLAYIN
Denizli Kale Tabea ilanı için TIKLAYIN
Eskişehir Espark ilanı için TIKLAYIN
Eskişehir Odunpazarı ilanı için TIKLAYIN
Mersin Mutlu ilanı için TIKLAYIN
Samsun Yakakent Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Denizli Tavbel ilanı için TIKLAYIN
Bayburt Arpalı Lokanta İnş. ilanı için TIKLAYIN
Bayburt Arpalı Lokanta İnş. ilanı için TIKLAYIN
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı ilanı için TIKLAYIN
Zonguldak Çaybel ilanı için TIKLAYIN
Kocaeli Gölaş ilanı için TIKLAYIN
Antalya Antalya ilanı için TIKLAYIN
Tokat Gökal Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Kastamonu Abana Bel. ilanı için TIKLAYIN
Bursa İnegöl Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Burdur Söğüt ilanı için TIKLAYIN
Sakarya Sapaş ilanı için TIKLAYIN
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Ezine ilanı için TIKLAYIN
Antalya Falez ilanı için TIKLAYIN
Denizli Kale ilanı için TIKLAYIN
Bursa İnegöl Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Sakarya Sapaş ilanı için TIKLAYIN
Sakarya Pamukova Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Sivas Altınyayla Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Eskişehir Belkent A.Ş. ilanı için TIKLAYIN
Balıkesir Onon ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Bayrampaşailanı için TIKLAYIN
İstanbul Hamidiye ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Arnavutköy Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Sakarya Sapaş ilanı için TIKLAYIN
Kocaeli Başiskele ilanı için TIKLAYIN
Aydın Zeybek Kreş ilanı için TIKLAYIN
Manisa Spilaş ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Gelibolu ilanı için TIKLAYIN
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ilanı için TIKLAYIN
Antalya Ebton ilanı için TIKLAYIN
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Biga ilanı için TIKLAYIN
İzmir Menderes Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Yozgat Saraykent Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Baypaş Bayrampaşa ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Gopaş Gaziosmanpaşa ilanı için TIKLAYIN
Erzurum Erzurum ilanı için TIKLAYIN
Kahramanmaraş Akbel ilanı için TIKLAYIN
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ERZURUM ERZURUM ilanı için TIKLAYIN
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İzmir Egeşehir ilanı için TIKLAYIN
Rize Ardeşen Kaymakamlığı ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Gümüşçay Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Bolu Gerede Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Malatya Hekimhan ilanı için TIKLAYIN
Malatya Hekimhan ilanı için TIKLAYIN
Malatya Hekimhan ilanı için TIKLAYIN
Aksaray İli Acem Höyük Kazı Başkanlığı ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Lapseki ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Asfalt Fabrikalarıilanı için TIKLAYIN
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Elektronik Haberleşme ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Bakırköy ilanı için TIKLAYIN
Denizli Kale Tabea ilanı için TIKLAYIN
İzmir Kınyaybel ilanı için TIKLAYIN
İzmir Karaburun Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Bayramiç Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Çanakkale Hizmet ilanı için TIKLAYIN
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Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
İzmir Cumaovası ilanı için TIKLAYIN
Balıkesir Altaş ilanı için TIKLAYIN
Aksaray İl Özel İdaresi ilanı için TIKLAYIN
Yozgat Boğazlıyan ilanı için TIKLAYIN
Yozgat Şefaatli Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Ordu Albel İnş. ilanı için TIKLAYIN
Antalya Antalya ilanı için TIKLAYIN
Mersin Büyükşehir ilanı için TIKLAYIN
Bursa Yenişehir Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Samsun Bafra Belediyesi ilanı için TIKLAYIN
Samsun Anakent ilanı için TIKLAYIN
Samsun Cnk ilanı için TIKLAYIN
Manisa Seltaş ilanı için TIKLAYIN
Kocaeli Kar Bel ilanı için TIKLAYIN