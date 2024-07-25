52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Belediye personel alım ilanları güncellendi. Art arda gelen duyurulara baktığımızda 52 il ve ilçede belediye ve şirketlerine 2187 personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kurum dışı kamu işçi alım ilanları üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular belediyelere şahsen yapılacak. Peki, kamu işçi alımı yapılacak şehirler hangileridir? Kimler başvuru yapabilecek? İlan listesi ve başvuru bilgileri aşağıda yer almaktadır.



Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?





Bekçi

Geri Dönüşüm İşçisi

Temizlik Görevlisi

Beden İşçisi

Güvenlik Görevlisi

Büro Personeli

Terzi

Hizmet Personeli

Harita Teknikeri

Çağrı Personeli

Halkla İlişkiler Görevlisi

Anestezi Teknikeri

Sosyal Hizmet Uzmanı

Danışma Personeli

Hizmetli

İtfaiye Aracı Şoförü

Sağlık Personeli

Tekniker

Teknisyen

Mimar

Avukat

Veteriner Hekim

Şoför

İlanlar ve Başvuru Bilgisi

Alımlar hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru sürecini öğrenmek için ilgili ilan linklerine tıklayabilirsiniz.

Aydın Didim ilanı için TIKLAYIN



Aydın Didim ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Ziraat Bankası A.Ş. ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Ataşehir Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

İzmir Nar-Bel ilanı için TIKLAYIN

Ankara Ahikent ilanı için TIKLAYIN

Tekirdağ Saraykent ilanı için TIKLAYIN

Eskişehir Ticaret Borsası ilanı için TIKLAYIN

Sakarya Er-Yap ilanı için TIKLAYIN

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN

Artvin Hopa Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Balıkesir Erdek ilanı için TIKLAYIN

Kayseri Hacılar ilanı için TIKLAYIN

Adana Yeni Adana ilanı için TIKLAYIN

İzmir İzelman ilanı için TIKLAYIN

Pamukkale Üniversitesi ilanı için TIKLAYIN

Tekirdağ Saraykent ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Kentsel ilanı için TIKLAYIN

Bursa Osmangazi Bel. ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Kiptaş ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Boğaziçi ilanı için TIKLAYIN

Kırıkkale Çerikli Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Kırklareli İl Özel İdaresi ilanı için TIKLAYIN

Antalya Antalya ilanı için TIKLAYIN

İzmir İzelman ilanı için TIKLAYIN

İzmir Ayasuluk Tepesi ilanı için TIKLAYIN

Kocaeli Başiskele ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. ilanı için TIKLAYIN

Hatay Erzin Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Aksaray İl Özel İdaresi ilanı için TIKLAYIN

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Kavakköy ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Belbim Elektronik ilanı için TIKLAYIN

Mersin Silifke Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Kiptaş ilanı için TIKLAYIN

Denizli Kale Tabea ilanı için TIKLAYIN

Eskişehir Espark ilanı için TIKLAYIN

Eskişehir Odunpazarı ilanı için TIKLAYIN

Mersin Mutlu ilanı için TIKLAYIN

Samsun Yakakent Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Denizli Tavbel ilanı için TIKLAYIN

Bayburt Arpalı Lokanta İnş. ilanı için TIKLAYIN

Bayburt Arpalı Lokanta İnş. ilanı için TIKLAYIN

Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı ilanı için TIKLAYIN

Zonguldak Çaybel ilanı için TIKLAYIN

Kocaeli Gölaş ilanı için TIKLAYIN

Antalya Antalya ilanı için TIKLAYIN

Tokat Gökal Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Kastamonu Abana Bel. ilanı için TIKLAYIN

Bursa İnegöl Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Burdur Söğüt ilanı için TIKLAYIN

Sakarya Sapaş ilanı için TIKLAYIN

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Ezine ilanı için TIKLAYIN

Antalya Falez ilanı için TIKLAYIN

Denizli Kale ilanı için TIKLAYIN

Bursa İnegöl Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Sakarya Sapaş ilanı için TIKLAYIN

Sakarya Pamukova Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Sivas Altınyayla Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Eskişehir Belkent A.Ş. ilanı için TIKLAYIN

Balıkesir Onon ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Bayrampaşailanı için TIKLAYIN

İstanbul Hamidiye ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Arnavutköy Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Sakarya Sapaş ilanı için TIKLAYIN

Kocaeli Başiskele ilanı için TIKLAYIN

Aydın Zeybek Kreş ilanı için TIKLAYIN

Manisa Spilaş ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Gelibolu ilanı için TIKLAYIN

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ilanı için TIKLAYIN

Antalya Ebton ilanı için TIKLAYIN

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Biga ilanı için TIKLAYIN

İzmir Menderes Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Yozgat Saraykent Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Baypaş Bayrampaşa ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Gopaş Gaziosmanpaşa ilanı için TIKLAYIN

Erzurum Erzurum ilanı için TIKLAYIN

Kahramanmaraş Akbel ilanı için TIKLAYIN

Kahramanmaraş Akbel ilanı için TIKLAYIN

Muğla Ahi-Bel ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Yeditepe ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Kasdaş ilanı için TIKLAYIN

ERZURUM ERZURUM ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Asfalt ilanı için TIKLAYIN

İzmir Egeşehir ilanı için TIKLAYIN

Rize Ardeşen Kaymakamlığı ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Gümüşçay Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Bolu Gerede Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Malatya Hekimhan ilanı için TIKLAYIN

Malatya Hekimhan ilanı için TIKLAYIN

Malatya Hekimhan ilanı için TIKLAYIN

Aksaray İli Acem Höyük Kazı Başkanlığı ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Lapseki ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Asfalt Fabrikalarıilanı için TIKLAYIN

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Elektronik Haberleşme ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Bakırköy ilanı için TIKLAYIN

Denizli Kale Tabea ilanı için TIKLAYIN

İzmir Kınyaybel ilanı için TIKLAYIN

İzmir Karaburun Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Bayramiç Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Çanakkale Hizmet ilanı için TIKLAYIN

Burdur Karbel ilanı için TIKLAYIN

Antalya Kepez İnş. ilanı için TIKLAYIN

Antalya Gazibel ilanı için TIKLAYIN

Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

İzmir Cumaovası ilanı için TIKLAYIN

Balıkesir Altaş ilanı için TIKLAYIN

Aksaray İl Özel İdaresi ilanı için TIKLAYIN

Yozgat Boğazlıyan ilanı için TIKLAYIN

Yozgat Şefaatli Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Ordu Albel İnş. ilanı için TIKLAYIN

Antalya Antalya ilanı için TIKLAYIN

Mersin Büyükşehir ilanı için TIKLAYIN

Bursa Yenişehir Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Samsun Bafra Belediyesi ilanı için TIKLAYIN

Samsun Anakent ilanı için TIKLAYIN

Samsun Cnk ilanı için TIKLAYIN

Manisa Seltaş ilanı için TIKLAYIN

Kocaeli Kar Bel ilanı için TIKLAYIN