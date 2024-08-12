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54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

Halkbank, 2024 yılı için dikkat çekici bir personel memur alımı ilanın kapsamında 510 personel alımı yapacağını belirtmesi akabinde son dakika olarak 2024 yılında yeni bir personel alımı yapılacağı ve 350 servis görevlisi için başvuruların başlayacağı belirtiliyor. Ülke geneli 54 ilde istihdam edilmek üzere servis görevlisi alımı ile alakalı detaylarn açıklanırken başvuruların açıldığı da belirtildi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:41
54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

Her kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam ihtiyaçları gün gün açıklanmaya devam ediyor. Banka personeli olmak isteyen için atılan adımlar ile birlikte yeni personel alımları da açıklanabiliyor. Halkbank, 2024 yılı için dikkat çekici bir personel memur alımı ilanın kapsamında 510 personel alımı yapacağını belirtmesi akabinde son dakika olarak 2024 yılında yeni bir personel alımı yapılacağı ve 350 servis görevlisi için başvuruların başlayacağı belirtiliyor. Ülke geneli 54 ilde istihdam edilmek üzere servis görevlisi alımı ile alakalı detaylarn açıklanırken başvuruların açıldığı da belirtildi. 

HALKBANK HANGİ İLLERDE PERSONEL ALIMI YAPACAK

Halkbank, Türkiye'nin dört bir yanından adaylara kapılarını açarken alım yapılacak şehirler arasında Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok ilçe de bulunuyor. İstanbul: 110 pozisyon ile en fazla alım yapılacak şehir iken Ankara: 21, İzmir: 20, Hatay: 14, Antalya: 10 ve diğerleri de Adıyaman, Aydın, Bursa, Denizli, Balıkesir, Mardin gibi birçok şehirde de pozisyonlar mevcut.

HALKBANK SERVİS GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

54 ilde başvurulara açılacak olan Halk Bankası servis personeli alımında bapvuruacak adaylarda kimi niteliklerin bulunması şartı aranıyor. Özellikle bankacılık sektörüne ilgi duyan ve kariyerini bu alanda devam etmek isteyeyn gençlere Halkbank tarafından bu kapı açılmış bulunuyor. 

banka

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ilk şart olarak belirtilirken, kamu haklarından mahrum olmamaları, sağlık durumlarının iş yapmaya elverişli olması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alabilmeleri gerekliliği bulunuyor. 30 yaş sınırı ve ikamet şartı da önemli detaylar arasında yer alıyor. Başvuru yapacak adayların, 1 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olmaları gerektiği de başvuru şartları arasında yer alıyor. 4 yıllık üniversitelerin belirlenen bölümlerinden mezun olmayı gerektiren eğitim şartları da alım yapılacak olan pozisyona göre değişkenlik gösteriyor. 

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Halkbank personel alımı için başvurular bankanın resmi internet sitesi üzerinden tamamlanıyor. Başvuru tarihleri 9 Ağustos 2024-  28 Ağustos 2024 tarihi çarşamba günü saat 23.59 itibari ile son bulacak iken İstanbul Üniversitesi’nin https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olarak başvurular tamamlanıyor. 

Başvuru ücreti için 650 TL isteniyor.

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