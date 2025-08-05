600 Yıllık İbadethane Nevşehir’de Gün Yüzüne Çıktı

Nevşehir’deki İbadethane Keşfi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde, bir vatandaşın kullandığı kayadan oyma odunlukta yapılan temizlik çalışmaları sonucunda, Türk-İslam medeniyetine ait olduğu düşünülen 600 yıllık bir ibadethane keşfedildi.

Sanat Tarihi Uzmanları Görevde

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri, 16. yüzyıla ait eserler arasında yer alan Taşkınpaşa Medresesi ve Camisi'nin bulunduğu köyde yüzey araştırmaları gerçekleştirdi. Temizlik çalışmalarını yürüten ekip, odunluk olarak kullanılan kayadan oyma mekânı boşaltarak 6 asırlık taş işçiliği ve mihrabın bulunduğu ibadethaneyi gün yüzüne çıkardı.

Keşif ile İlgili Yorumlar

Çalışmanın yürütücülerinden Doç. Dr. Savaş Maraşlı, ortaya çıkan yapının literatürde yer almadığını ve Eretna Beyliği dönemine ait izler taşıdığını belirtti. Maraşlı, “Bölgede 1960'lardan bu yana sanat tarihçiler tarafından belgelenmiş külliyenin camisi, türbesi ve zaviyesi bulunmasına rağmen bu yapının göz ardı edildiğini” ifade etti. Ayrıca, yapılardaki süslemelerin, malzeme ve teknik anlayışın Selçuklulardan itibaren devam ettiğine dikkat çekti.

İleriye Dönük Çalışmalar

Doç. Dr. Alper Altın, bu keşfin heyecan verici olduğunu ifade ederek, “Yapı ve çevresindeki araştırmalar sürecek. Amacımız buranın ne şekilde kullanıldığını belirlemek,” dedi. Altın, mihrap bulunması nedeniyle burada namaz kılma işlevinin olduğunu fakat yapının tam olarak bir mescit olarak kullanılıp kullanılmadığının net olmadığını sözlerine ekledi.

Ev Sahibinden Açıklama

Ev sahibi Mehmet Ersen (63), çocukluğunda alana gelen turistlerin camiden bahsettiklerini, ancak o zamandan beri herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti. “Ancak şimdi bu temizlik çalışması sayesinde yapı açığa çıkmış oldu,” şeklinde konuştu.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde, bir vatandaşın kullandığı kayadan oyma odunlukta temizlik çalışması yaptıran sanat tarihi uzmanları, Türk-İslam medeniyetine ait olduğu değerlendirilen 600 yıllık bir ibadethane keşfetti.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde, bir vatandaşın kullandığı kayadan oyma odunlukta temizlik çalışması yaptıran sanat tarihi uzmanları, Türk-İslam medeniyetine ait olduğu değerlendirilen 600 yıllık bir ibadethane keşfetti.