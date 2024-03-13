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İstanbul'da o kişilere toplu taşıma bedava! Tek şart aranacak

İstanbullu vatandaşlar toplu taşımalardan ücretsiz faydalanabilecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:47
İstanbul'da o kişilere toplu taşıma bedava! Tek şart aranacak

Bu şartları taşıyan kişiler İstanbul'da toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA

İBB toplu taşıma kullanan vatandaşlar için İstanbulkart ile ilgili yeni bir kampanya başlattı. Yeni kampanyayla birlikte birçok avantaj vatandaşlara sunulacak. İBB açıklamalarına göre Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi İspark otoparkında İstanbulkart ile park ücreti ödeyen vatandaşların aynı gün içinde PD1 hattında otobüs seyahati yaparlarsa ödenen park ve ulaşım ücreti nakit şekilde iade edilebilecek. Kampanyadan faydalanmak için İspark ödemesi sonrasında iki saat içinde PD1 hattının kullanılması ve İstanbulkart'a yükleme yapılması gerekiyor. 

istanbul toplu taşıma kampanyası

Ancak abonman veya ücretsiz hizmet kullanan vatandaşlar kampanyadan faydalanamayacak. Belbim tarafından yaşanabilecek sistem yoğunluklarının ya da gecikmelerin de hızlı şekilde çözüleceği belirtildi. Vatandaşlar aynı gün içinde en fazla iki ulaşım ödülü kazanabilecek. Aynı gün ve aynı kimlik numarasına kayıtlı İstanbulkart'a yükleme yapılacak. Örneğin 1 Mart tarihinde Yenikapı İspartk'ta park ücreti ödeyen ve aynı gün içinde PD1 hattında iki sefer yapan vatandaş geri ödeme hakkı alabilecek. Kampanya 1 Mart tarihi ile 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. 

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