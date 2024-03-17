Faturasını çöpe atan yandı! Bunu yapan ev sahibi ve kiracılar indirimi kapacak!

Türkiye’deki yeni düzenlemelerle, kira gelirlerinden alınan vergilerde ciddi bir azalma sağlanabileceği görülüyor. Kira ödemelerinden sonra elde kalan fatura makbuzlarını yok sayanlar, gelir vergisi beyannamesinin son teslim tarihini kaçırmamalı; aksi takdirde üzülebilirler.

Vergi ödemelerini geciktiren mülk sahipleri için, kira gelirleri üzerinden yüksek meblağlarda vergi ödemesi yapmaları gerekebilir. Mülk sahiplerinin daha az vergi ödemek için izlemesi gereken adımlar artık netleşmiştir.

Ev sahipleri için önemli bir haber yayınlandı. Kira geliri beyan dönemi yaklaşırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahiplerine özel bir ilgisi olduğu görülüyor. Beyanname sürecinde olan ev sahipleri, pauschal gider yöntemini kullanarak ödeyecekleri vergide tasarruf edebilirler. İlk ödeme tarihi 31 Mart olarak belirlenmişken, ikinci ödemenin ise 31 Temmuz tarihine kadar yapılması zorunludur.





VERGİ MÜKELLEFLERİNE YÜZDE 15 İNDİRİM

Kira vergisi hesaplaması yapılırken, çeşitli unsurlar dikkate alınır. Kira kazançlarından muaf tutulan miktarlar hariç tutulduktan sonra, giderler belirlenir ve gelir üzerinden düşülür.

Net kalan tutar, ilgili vergi dilimine göre değerlendirilir ve buna göre vergi miktarı hesaplanır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilirken, ayrıca damga vergisi de ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Posta Gazetesi’nin bildirdiğine göre, bazı istisnai durumlar dışında, vergi mükellefleri yüzde 15 oranında indirimden yararlanabiliyor. Eğer mülk sahipleri gelir-gider yöntemini seçerlerse, asansör, yalıtım, kombi ve ankastre gibi evle ilgili masraflar vergiden düşülebilmektedir.