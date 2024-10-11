61. Altın Portakal Film Festivali'nde İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban Belgeseli Gösterildi

Antalya'da Özel Gösterim

Bu yıl 61'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde, "İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban" belgeselinin gösterimi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği festival, film gösterimleri, seminerler ve tartışma oturumları ile devam ediyor.

Belgeselin Teması ve Gösterim Detayları

Atatürk Kültür Merkezi'nin Perge Salonu'nda, "Ulusal Belgesel Özel Gösterim" kategorisinde seyirciyle buluşan belgeselin yönetmenliğini Hasan Hüseyin Alkan üstleniyor. İsmail ve Turan Balaban kardeşlerin, Kırkpınar güreşlerinde kazandıkları başarıları ve hayat hikayelerini anlatan belgesel, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Gösterime, yönetmen Alkan’ın yanı sıra Balaban kardeşler ve belgesel ekibi de katıldılar.

Yönetmenin Düşünceleri

Gösterim sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hasan Hüseyin Alkan, spor belgeseli çekme hayalinin uzun zamandır peşinde olduğunu ifade etti. Projenin ilk adımlarını, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi döneminde attığını belirten Alkan, İsmail Balaban ile o dönemde bağlantı kurduğunu söyledi. Mezuniyetinin ardından projeyi daha iyi bir hale getirerek tamamlamayı hedeflediğini dile getiren Alkan, "Geçen yıl çekimleri tamamladık. Antalya'nın pek çok yerinde çekimler yaptık ve filmin Altın Portakal’da izleyiciyle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk oldu," diye ekledi.

İsmail Balaban'ın Açıklamaları

Başpehlivan İsmail Balaban ise belgesel çekimlerinin oldukça keyifli geçtiğini belirtti. Balaban, "Kısıtlı imkanlarla büyük bir başarı elde ettik. İkizim ve benim yaşadığımız zorlukları, köydeki hayatımızdan buradaki başarıya giden süreci anlatan bir belgesel oldu. Bu yapım, hem bizi hem de ata sporumuz güreşi tanıtıyor. Hasan kardeşime, sporumuza yeni kitleler kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Buradaki gösterime katılım da oldukça iyiydi; aldığımız değerli yorumlar bizler için çok kıymetli," ifadelerini kullandı.