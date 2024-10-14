4. Niğde Gastronomi Festivali'nde Sancak Rüzgarı

Niğde'de Gastronomi ve Müzik Buluşması

Niğde'de gerçekleştirilen 4. Gastronomi Festivali, sanatçı Sancak'ın muhteşem konseriyle taçlandı.

Etkinlik Ayrıntıları

Niğde'nin organizasyonunda Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Festival, gastronomi tutkunları ile müzik severleri bir araya getirerek büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Sancak'la Dolu Dolu Anlar

Konsere katılanlar, Sancak'ın sevilen şarkılarına eşlik ederken, bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla görüntü kaydetmeyi de ihmal etmediler. Konser, katılımcılara eğlenceli anlar sundu ve festivalin coşkusunu artırdı.

Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.

Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.

Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.

Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.