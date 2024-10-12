61. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu yıl 61.'si düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ödüllerini sahiplerine teslim etti. Festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ödül Töreninin Detayları

Şebnem Dönmez'in sunuculuğunda gerçekleştirilen gecede, ünlü oyuncu ve müzisyen Taner Ölmez'in konseri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

Bu kategoride en prestijli ödüllerden biri olan "En İyi Yabancı Film" ödülü Beni Sakın Bırakma filmiyle Ana Guevara ve Leticia Jorge’ye verildi. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Şişli Kız filminde gösterdiği performansla Victoria Carmen Sonne alırken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Köpek Hırsızı filmiyle Franklin Aro Huasco kazandı.

Yönetmen Vinko Tomicic, Köpek Hırsızı filmiyle "En İyi Yönetmen" seçilirken, The Witnes (Şahit) filmiyle Nader Saeivar'a da "Jüri Özel Ödülü" verildi. Saeivar, ödülünü İran'da sokağa çıkan kızlar adına almanın önemine vurgu yaptı.

Ulusal Kısa Film Yarışması ve Belgesel Ödülleri

Bu yılın ulusal kısa film yarışmasında, en iyi film ödülü Neredeyse Kesinlikle Yanlış filminin yönetmeni Cansu Baydar'a verildi. Aynı zamanda, Mükemmel filminin senaristi ve yönetmeni Ece Dizdar, "Jüri Özel Ödülü"nü kazanarak verdiği bir konuşma ile mutlu anlarını paylaştı.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler belgeseli Ali Kemal Pasiner'e "Jüri Özel Ödülü" olarak verilirken, Kadranı Olmayan Saat filmi de "En İyi Film" ödülünü aldı.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması Sonuçları

Sinema okulları öğrenci filmleri kategorisinde en iyi öğrenci filmi ödülü Maltepe Üniversitesi'nden Abdülhalim Erez'in Sistem isimli çalışmasına verilirken, "Jüri Özel Ödülü" ise Döngü filminin yönetmeni Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Ramazan Yakut'un oldu.

Ödül töreni, fotoğraf çekimiyle sona erdi ve katılımcılar bu unutulmaz geceyi ölümsüzleştirdi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende, "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın "Jüri Özel Ödülü" Ali Kemal Pasiner'in yönettiği "Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler" belgeseline verildi.