664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Coşkuyla Başladı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Coşkuyla Başlıyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, geleneksel davul zurna ekibinin marşlarıyla resmen başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, bu büyük organizasyonun açılışında özellikle dualı çayırda pehlivanları izleyeceklerini belirtti.

Vali Sezer: “Bu Kültürel Mirası Gelecek Nesillere Aktaracağız”

Kırkpınar davul zurna ekibi, Edirne Valisi Yunus Sezer'i festivalde görmek için kentteki cadde ve sokaklarda geleneksel kıyafetleriyle yürüdü. 41 kişilik ekip, Edirne Valiliğini ziyaret ederek, güreş havaları çaldı. Vali Sezer, anlamlı geleneği sürdürerek ekip şefine bahşiş verdi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar heyecanının başladığını ve bu etkinliğin dünyadaki en büyük spor organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı. Edirne'nin bu prestijli etkinliğe ev sahipliği yapmasından büyük gurur duyduklarını ifade etti.

“Edirne, bir yıl boyunca Kırkpınar'ı bekliyor,” diyen Sezer, bu sene yaklaşık 900 güreşçinin katılacağını müjdeledi. Sezer, Kırkpınar davul zurna ekibinin bu coşkuya katkıda bulunacağına dua etti.

Vali Sezer, tüm Edirnelileri ve güreşseverleri, yiğitlik, cesaret, mertlik ve ahlaki değerlerin birleştiği bu tarihi organizasyona davet etti.

Önemli İsimler Organizasyonda Yer Alacak

Sezer, Ankara'daki ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolüne Kırkpınar davetlerini ilettiğini dile getirerek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da festivale katılacağını açıkladı. Kırkpınar davul zurna ekibi, hafta boyunca 4-6 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'ndaki organizasyona esnaf ve vatandaşları davet etmeye devam edecek.

Kırkpınar davul zurna ekibi, Edirne Valisi Yunus Sezer'i 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne marşlarla davet etti. Geleneksel kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarını gezen 41 kişilik ekip, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Kırkpınar davul zurna ekibi, Edirne Valisi Yunus Sezer'i 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne marşlarla davet etti. Geleneksel kıyafetleriyle kentin cadde ve sokaklarını gezen 41 kişilik ekip, Edirne Valiliğini ziyaret etti.