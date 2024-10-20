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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin Son Günü Coşkuyla Kutlanıyor

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gün etkinlikleriyle büyük ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:37
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin Son Günü Coşkuyla Kutlanıyor

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Devam Ediyor

Adana Valiliği'nin organize ettiği ve "Kökleriyle Adana" temasıyla gerçekleştirilen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde büyük bir katılımla ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival, 17 Ekim'de Adana Merkez Park'ta başlamıştı ve etkinlikler yoğun bir ilgiyle sürmekte.

Yöresel Lezzetlere Yoğun İlgi

Festival süresince stantlarda yoğunluk gözlemlendi. Ziyaretçiler, Adana'ya özgü kebap, ciğer, şırdan ve şalgam gibi pek çok lezzeti tatma fırsatı buldu. Ayrıca, yerel ürünlerle ilgili bilgi alarak alışveriş yapabileceği bir ortam sunuldu.

Kebap Ustasından Yorumlar

Etkinliğe katılan kebap ustası Ali Daşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festivale olan ilginin arttığını belirtti. "Hafta sonu olması nedeniyle çok yoğun bir katılım var" diyen Daşkıran, ziyaretçilerin kebaba özel bir ilgi gösterdiğini ve bazılarının tadına baktıktan sonra ikinci porsiyonu isteyenler olduğunu ifade etti. Ayrıca, alışveriş yapan kalabalığın stantlarda uzun kuyruklar oluşturduğunu aktardı.

Ziyaretçilerden Mutlu Yorumlar

Ziyaretçiler arasında yer alan Yalçın Mertoğlu, Adana'nın yöresel tatlarını deneyimlemekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ailesiyle birlikte festivale katıldığını ilave eden Mertoğlu, "Adanalılar, sağ olsun bizi çok güzel karşıladı. Neşeliyiz, huzurluyuz, geziyoruz. Adana'mızın en güzel kebaplarını yemeye geldik" dedi.

Liseli Genç Şefler Yarıştı

Festival kapsamındaki etkinliklerden bir diğeri de liseli genç şeflerin katıldığı yarışmalar oldu. "Bireysel" ve "ekip" kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda genç şefler hünerlerini sergiledi. Bireysel dalda birinciliği Ceren Işık, ikinciliği Kevser Geçer, üçüncülüğü ise Hena Sevindik elde etti. Ekip dalında ise Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali", son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival kapsamında liseli genç şeflerin "bireysel" ve "ekip" dalında katıldığı yarışmalar düzenlendi. Genç şefler, hazırladıkları yemeklerle jürinin karşısına çıktı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali", son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival kapsamında liseli genç şeflerin "bireysel" ve "ekip" dalında katıldığı yarışmalar düzenlendi. Genç şefler, hazırladıkları yemeklerle jürinin karşısına çıktı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana...

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali", son gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival kapsamında liseli genç şeflerin "bireysel" ve "ekip" dalında katıldığı yarışmalar düzenlendi. Genç şefler, hazırladıkları yemeklerle jürinin karşısına çıktı.

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