32. İzmir Avrupa Caz Festivali Mother 'Tzivaeri' Konseriyle Devam Ediyor

32. İzmir Avrupa Caz Festivali Devam Ediyor

32. İzmir Avrupa Caz Festivali, Mother grubunun "Tzivaeri" konseriyle sürdü. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğu ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Müzik Dolu Bir Gece

Festival kapsamında, Alman-Yunan basçı Athina Kontou, grubu Mother ile birlikte Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) sahnesinde cazseverlerle buluştu. Kontou, saksafonda Luise Volkmann, davulda Dominik Mahnig ve piyanoda Lucas Leidinger ile izleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sundu.

Yunan Müzik Kültürü ve Modern Dokunuş

Athina Kontou, ilk albümü "Tzivaeri" ile kendi üslubunu oluştururken, grubuyla birlikte Yunan müzik kültürüne özgü uyarlamalara yer verdi. Geleneksel müziği çağdaş ses manzaralarıyla zenginleştiren bu grup, konserde farklı stillerden müzik parçalarının düzenlemelerini de sergiledi.

Gelecek Etkinlikler

32. İzmir Avrupa Caz Festivali, 17 Mart'ta gerçekleşecek "Arbenz, Mehari, Veras" konseriyle devam edecek.

32. İzmir Avrupa Caz Festivali Mother "Tzivaeri" konseriyle devam etti. Alman-Yunan basçı Athina Kontou, grubu Mother ile Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne aldı.

32. İzmir Avrupa Caz Festivali Mother "Tzivaeri" konseriyle devam etti. Alman-Yunan basçı Athina Kontou, grubu Mother ile Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahne aldı.