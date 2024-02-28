8000 personel alımı için son şans! İşi olmayanlara dolgun maaşlı iş kapısı açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı istihdam sağlamak üzere 8 bin sözleşmeli personel alımını yayınladı. Merkez ve Taşra Teşkilatı için gerçekleştirilecek. KPSS (B) grubu puan sıralaması temel alınarak yapılacak olan alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi üzerinden tamamlanacak.



BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48. maddesine uygunluk.

Başvuru yapılacak pozisyon için geçerli bölümden mezun olmak

KPSS puanın bulunması

Sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da herhangi bir aylık almıyor olmak



657 sayılı kanuna bakılarak sözleşmeli personel, hizmet sözlemesine aykırı olarak hareketlerden ötürü kurumlarca sözleşmelerin feshedilmesi ya da sözleşme dönemi içerisinde gerekli durumların dışında sözleşme tek taraflı feshedilmesiyle tarih itibariyle beraber bir sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarından istihdam edilemeyeceği belirtildi.

