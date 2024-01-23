Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Ekranı ve Detaylar

Öğrencilerin kariyer fırsatlarına erişimini artırmak için başlatılan Ulusal Staj Programı’na başvurular başladı. Program, öğrencilere kamu ve özel sektörde staj yapma imkanı sunuyor. Başvuru şartları, süreci ve detayları haberimizde.

Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Ekranı ve Detaylar
Yayın Tarihi:

Gençlerin Kariyer Kapılarını Aralayan Ulusal Staj Programı: Fırsat Eşitliği ve Liyakat İlkeleri

Gelişen teknoloji ve değişen iş dünyasıyla birlikte, gençlerin kariyer yolculuğu için yeni kapılar aralamak amacıyla başlatılan Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirildi. Bu program, gençlerin fırsat eşitliği prensipleri ve liyakat esasları doğrultusunda kamuda ve özel sektörde staj yapma imkanına kavuşmalarını amaçlıyor.

Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuru Şartları Neler?

Ulusal Staj Programı

Ulusal Staj Programı'na katılmak isteyen gençlerin taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye, KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler,

Not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri,

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri,

Yurtdışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Başvuru dönemi 28 Aralık 2023 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ulusal Staj Programı'na başvurmak oldukça basit. İşte adım adım başvuru süreci:

Kariyer Kapısı’na e-Devlet ile giriş yapmak.

Öğrenci bilgilerini ve eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları ile ilgili bilgileri sisteme girmek.

Akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlendirilmek üzere başvuruyu tamamlamak.

İşverenlerin staj tekliflerini beklemek ve kabul etmek.

TIKLA HEMEN BAŞVUR

Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Ne Zaman?

Başvuru dönemi 28 Aralık 2023 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Staj teklifi dönemi ise 11 Mart 2024 - 30 Nisan 2024 olarak belirlendi. Staj dönemi ise 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öne Çıkanlar
Mercedes-AMG One, 5.45 Milyon Dolara Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı Mercedes-AMG One, 5.45 Milyon Dolara Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı
Köfteden iskender mi olur demeyin! Parmaklarınızı yiyeceksiniz Köfteden iskender mi olur demeyin! Parmaklarınızı yiyeceksiniz
iPhone ve Samsung'u hem fiyatı hem de özellikleriyle tarihe gömecek telefon geliyor iPhone ve Samsung'u hem fiyatı hem de özellikleriyle tarihe gömecek telefon geliyor
Çok Okunanlar
Yapması basit, yemesi leziz! Dilim dilim puf börek için bu malzemeler yeter Yapması basit, yemesi leziz! Dilim dilim puf börek için bu malzemeler yeter Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 İşçi Ataması Yapılıyor! İşte Detaylar Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 İşçi Ataması Yapılıyor! İşte Detaylar İZENERJİ, Yüksek Maaşlı, En Az Ortaokul ve Lise Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak! İşte Aranan Şartlar İZENERJİ, Yüksek Maaşlı, En Az Ortaokul ve Lise Mezunu Özel Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak! İşte Aranan Şartlar Sahil Güvenlik Komutanlığı, KPSS'siz En Az Lise Mezunu, 27 Yaş Altı Yüzlerce Uzman Erbaş Alıyor! Sahil Güvenlik Komutanlığı, KPSS'siz En Az Lise Mezunu, 27 Yaş Altı Yüzlerce Uzman Erbaş Alıyor! İş arayanlara İş Bankası'ndan müjde! İş Bankası, KPSS şartsız 30 yaş altı kadın/erkek personel alıyor! Başvurular başladı İş arayanlara İş Bankası'ndan müjde! İş Bankası, KPSS şartsız 30 yaş altı kadın/erkek personel alıyor! Başvurular başladı KPSS'den 60 puan almak yetiyor! DİB lise mezunu personel alımı yapacak KPSS'den 60 puan almak yetiyor! DİB lise mezunu personel alımı yapacak