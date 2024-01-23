Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Başladı! İşte Başvuru Ekranı ve Detaylar

Gençlerin Kariyer Kapılarını Aralayan Ulusal Staj Programı: Fırsat Eşitliği ve Liyakat İlkeleri

Gelişen teknoloji ve değişen iş dünyasıyla birlikte, gençlerin kariyer yolculuğu için yeni kapılar aralamak amacıyla başlatılan Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirildi. Bu program, gençlerin fırsat eşitliği prensipleri ve liyakat esasları doğrultusunda kamuda ve özel sektörde staj yapma imkanına kavuşmalarını amaçlıyor.

Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuru Şartları Neler?





Ulusal Staj Programı'na katılmak isteyen gençlerin taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye, KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler,

Not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri,

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri,

Yurtdışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Başvuru dönemi 28 Aralık 2023 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ulusal Staj Programı'na başvurmak oldukça basit. İşte adım adım başvuru süreci:

Kariyer Kapısı’na e-Devlet ile giriş yapmak.

Öğrenci bilgilerini ve eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları ile ilgili bilgileri sisteme girmek.

Akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden değerlendirilmek üzere başvuruyu tamamlamak.

İşverenlerin staj tekliflerini beklemek ve kabul etmek.

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Ulusal Staj Programı 2024 Yılı Başvuruları Ne Zaman?

Başvuru dönemi 28 Aralık 2023 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Staj teklifi dönemi ise 11 Mart 2024 - 30 Nisan 2024 olarak belirlendi. Staj dönemi ise 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.