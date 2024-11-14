84 Yaşındaki Ressam İsmail Fehim İbrahimhakkıoğlu'nun Çakıl Taşlarıyla Sanat Dolu Sergisi

84 Yaşındaki Ressamın Etkileyici Sergisi

Çakıl taşları ile resim yapma tekniğiyle tanınan İsmail Fehim İbrahimhakkıoğlu, 84 yaşında kişisel sergisini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya getirdi. Bu özel etkinlikte, üniversite rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve diğer katılımcılarla birlikte serginin açılışını gerçekleştiren İbrahimhakkıoğlu, katılımcılara eserleri ve sanat anlayışı hakkında değerli bilgiler sundu.

Fahri Doktora Unvanı

Aynı zamanda sergi açılışında, İbrahimhakkıoğlu’na fahri doktora unvanı takdim edildi. Sergi açılışı sonrası AA muhabirine verdiği röportajda, 1960’tan beri çakıl taşı ve kum kullanarak resimler yaptığını belirtti. Sanatçının, Erzurum'dan getirdiği çakıl taşları ile başlattığı bu yaratım süreci, öğrencilerinin farklı şehirlerden getirdiği taşlarla zenginleşti.

41 Eser Sergilendi

Sergide, İbrahimhakkıoğlu’nun farklı temalarda 41 eseri yer aldı. Fahri doktora unvanı ve sergi açılışı dolayısıyla üniversite yönetimine teşekkür eden ressam, sanata olan tutkusunu ve deneyimlerini paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.