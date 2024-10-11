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EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Artan enflasyona karşı emeklilere destek olmak amacıyla farklı kampanyaların açıklamaları gün gün yapılmaya devam ederken, bir destek de Ankara’dan geldi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:22
EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Yaşam maliyetlerinin hat safhada yükselmeye devam ettiği şu günlerde özellikle de emekli vatandaşın maaşları gider masraflarını karşılayamayabiliyor. Artan enflasyona karşı emeklilere destek olmak amacıyla farklı kampanyaların açıklamaları gün gün yapılmaya devam ederken, bir destek de Ankara’dan geldi.  

Ankara'da faaliyet gösteren bir berber, emekli müşterilerine özel olarak yüzde 50 indirim sağlayacağını açıklaması sonrasında gündeme çıktı. Ancak kampanyanın bir de ilginç bir detayı var: EYT'liler bu indirimden yararlanamıyor. 

ANKARA’DA EMEKLİYE TRAŞ DESTEĞİ 


Ankara'da bir berber dükkanında yapılan uygulamaya göre, emekliler için normalde 200 TL olan tıraş ücreti 100 TL'ye düşürüldü.


EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde


 BERBER, günde ortalama 10 emekli müşterinin tıraş için geldiğini vurgularken, emeklilerin büyük çoğunluğunun 12.500 TL gibi bir gelire sahip olduğunu ifade etti. “Emekliler, geçim sıkıntısı içinde zor günler geçiriyor” diyen berber, kampanyası ile emeklinin yükünü bir nebze de olsa hafifletmeye çalıştığını ifade etmiş bulunuyor.  


EYT’LİYE DESTEK YOK 


Berber, dükkanının camına astığı yazıda “Emekli saç tıraşı 100 TL. EYT dahil değildir” notunu düşerek, EYT’lilerin bu indirimden yararlanamayacağını duyurdu. "38 yaşında emekli olan biri, 55 yaşındaki birinin hakkını yemiş oluyor" diyen berber, bu nedenle 55 yaş altındaki emeklileri kampanyanın dışında tuttuğunu belirtti.  

Özellikle de sosyal medyada da geniş yankı bulan bu uygulamada EYT spekülasyonları da devam ediyor. Kimi kişiler berberin bu yaklaşımını desteklerken, bazıları ise EYT'lilerin ayrımcılığa uğradığını savunuyor.  

 

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