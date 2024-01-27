MEB KPSS puanıyla personel alıyor! Mülakat şartı kaldırıldı

KPSS puanıyla mülakat derdi olmadan yapılacak alımlar için 695 personel iş hayatına adım atacağı belirtildi. Bu gelişmelerle beraber öğretmenler ve eğitim sendikaları tarafından beklenen ilan yayınlandı. Bakan Tekin’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıklıkla iletilen mülakatsız alım için istekler gerçek oldu.





MÜLAKATSIZ PERSONEL ALIMI

Mülakatsız atama için çalışmalar sıklıkla deva ederken Bakan Tekin, öğretmenlerin yanında olduklarını ve artık mülakat sorununun ortadan kaldırıldığının müjdesini verdi. Bu alımlarla beraber adaylar yalnızca KPSS puanı ile değerlendirilmeye alınarak mülakata tabi olmayacaklardır.

