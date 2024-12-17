9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Destek Ödemeleri ile Dar Gelirli Vatandaşlara Umut

Artan gider masrafları, dar gelirli vatandaşların geçimlerini zorlaştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda, devletin sunduğu destekler, birçok aile için çözüm olmaya çalışıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirlenen tutar ve şartlar dahilinde çeşitli destek ödemeleri yapmaya devam ediyor. İhtiyaçlara göre güncellenen destek kalemleri, 2025 yılına yaklaşırken vatandaşların yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Desteklerin hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağı hakkında bilgiler de Bakanlık tarafından kamuoyuna duyuruluyor.

Bakan Göktaş'tan Destek Müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, 2024 yılı içinde hak sahiplerine yapılacak destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını belirtti. Bu durum, destek ödemesi bekleyen vatandaşlar için sevindirici bir gelişme oldu.

Özellikle evde bakıma muhtaç kişilere ve bu bireylerin bakımıyla yükümlü hanelere yönelik yapılan Evde Bakım Maaşı destek ödemeleri de hesaplara yatırıldı. Bakan Göktaş, evde bakım yardımının 2006 yılından beri sürdüğünü ve bu destekle engelli bireylerin aile ortamında kalmalarının sağlandığını vurguladı. "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüğünü önemsiyoruz. Evde bakım yardımı ile aile birliği korunuyor ve güçleniyor," ifadesiyle devletin vatandaşların yanında olduğunu gösterdi.

9.077 TL Destek Ödemesi

Evde bakıma muhtaç her bir bireye aylık 9.077 lira ödeme yapılmakta. Bu destek, hem hastaların hem de ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bakanlık, bu süreçle engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefliyor.

2025'te Evde Bakım Maaşı Artacak mı?

Evde Bakım Maaşı, her yıl memur maaş zammına göre yeniden değerlendirilmekte. Geride bıraktığımız Ocak ayında memur maaşlarının revize edileceği göz önünde bulundurulduğunda, Evde Bakım Maaşı'nda da bir artış bekleniyor. 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak verilere göre, memur maaş artışlarıyla birlikte evde bakım maaşlarının da Şubat ayında zamlı ödenmesi planlanıyor.