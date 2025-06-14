9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 'Cazın Renkleri' Temasıyla Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Cazın Renkleri' temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi desteğiyle Caz Derneği tarafından 2-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Etkinliklerin en dikkat çekici anlarından biri, Rodos ve Güney Ege Uluslararası Caz Festivali işbirliğiyle düzenlenen Kardeşlik Konseri oldu. Yunan caz sanatçısı Dimitrios Vassilakis, müziğiyle kardeşlik temasını sahneye taşıdı.

Ayrıca, Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan, 'Mavi'ye Şarkılar' adlı projeleriyle şiir ile cazın buluşmasını sundular. 'Bağda Caz' etkinliği ise üzüm bağlarının eşliğinde Özge Metin Trio tarafından sunulan keyifli bir performansla tamamlandı. KAPIKO grubu da dinleyicilere benzersiz bir müzik deneyimi yaşattı.

Etkinlikler kapsamına Hülya Sezgün Yıldız ve Blue Ensemble'ın ardından Daan Schreuder Trio da sahne aldı. Genç yeteneklerden oluşan Hollandalı grup, festivalin enerjisini artırarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye cazının önemli isimlerinden Ferit Odman Quintet, dinleyicilerle caz tarihinde derin bir yolculuğa çıkarken, festivalin kapanışı dünyaca ünlü piyanist Michiel Borstlap'ın seslendirdiği caz standartlarından oluşan 'Love Songs' konseriyle gerçekleşti.

Festival, Bodrum'un farklı noktalarında düzenlenen 16 özel etkinlikle müzikseverlerle buluştu ve caz tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cazın Renkleri" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi. Festival, Bodrum'un farklı noktalarında 16 özel etkinlikle müzikseverlerle buluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cazın Renkleri" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi. Festival, Bodrum'un farklı noktalarında 16 özel etkinlikle müzikseverlerle buluştu.