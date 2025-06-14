DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.075.100,43 0,52%

9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 'Cazın Renkleri' Temasıyla Tamamlandı

Bodrum'da düzenlenen 9. Uluslararası Caz Festivali, 'Cazın Renkleri' temasıyla 16 özel etkinlikle sona erdi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 17:27
9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 'Cazın Renkleri' Temasıyla Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Cazın Renkleri' temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi desteğiyle Caz Derneği tarafından 2-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Etkinliklerin en dikkat çekici anlarından biri, Rodos ve Güney Ege Uluslararası Caz Festivali işbirliğiyle düzenlenen Kardeşlik Konseri oldu. Yunan caz sanatçısı Dimitrios Vassilakis, müziğiyle kardeşlik temasını sahneye taşıdı.

Ayrıca, Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan, 'Mavi'ye Şarkılar' adlı projeleriyle şiir ile cazın buluşmasını sundular. 'Bağda Caz' etkinliği ise üzüm bağlarının eşliğinde Özge Metin Trio tarafından sunulan keyifli bir performansla tamamlandı. KAPIKO grubu da dinleyicilere benzersiz bir müzik deneyimi yaşattı.

Etkinlikler kapsamına Hülya Sezgün Yıldız ve Blue Ensemble'ın ardından Daan Schreuder Trio da sahne aldı. Genç yeteneklerden oluşan Hollandalı grup, festivalin enerjisini artırarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye cazının önemli isimlerinden Ferit Odman Quintet, dinleyicilerle caz tarihinde derin bir yolculuğa çıkarken, festivalin kapanışı dünyaca ünlü piyanist Michiel Borstlap'ın seslendirdiği caz standartlarından oluşan 'Love Songs' konseriyle gerçekleşti.

Festival, Bodrum'un farklı noktalarında düzenlenen 16 özel etkinlikle müzikseverlerle buluştu ve caz tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cazın Renkleri" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cazın Renkleri" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi. Festival, Bodrum'un farklı noktalarında 16 özel etkinlikle müzikseverlerle buluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cazın Renkleri" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cazın Renkleri" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi. Festival, Bodrum'un farklı noktalarında 16 özel etkinlikle müzikseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Devam Ediyor
2
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
3
Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri'nde Dolu Dolu Söyleşiler
4
9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 'Cazın Renkleri' Temasıyla Tamamlandı
5
Giresun'da 3. Geleneksel Otçu Göçü Şenliği Coşkusu
6
Muğla ve Antalya'da Plajlarda Yoğunluk Başladı
7
Ardahan Kalesi Turizm Projesiyle Tazeleniyor

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi