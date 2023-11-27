İzmir'deki o üniversite personel alımı yapacak! Yüksek maaşlı fırsat için son günler!

Dokuz Eylül Üniversitesi, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplam 235 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda, üniversitenin büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, teknisyen, diyetisyen, hemşire, sağlık teknikeri, spor uzmanı, destek personeli (temizlik, aşçı, hasta bakıcı, şoför, peyzaj ve çevre bakım) alanlarında personel ihtiyacı bulunduğu belirtiliyor.

Başvuruların 24 Kasım 2023 tarihine kadar alınacağı ifade edilirken, adayların başvuru öncesinde belirlenen şartları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. İlgili pozisyonlar için aranan kriterler, başvuru yapacak adayların niteliklerine ve deneyimlerine göre farklılık göstermektedir. Bu alımlarla ilgilenen adaylar, başvuru süreci ve gerekli belgeler konusunda kurumun resmi internet sitesinden detaylı bilgi alabilirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yaptığı personel alımı, birçok farklı sektörde istihdam olanağı sunarak iş arayan adaylara geniş bir yelpazede kariyer fırsatları tanımaktadır. Üniversite, nitelikli personel alımıyla hem eğitim hem de destek hizmetlerinde kalitesini artırmayı hedeflemektedir.





Dokuz Eylül Üniversitesi, çeşitli kadrolarda görevlendirmek üzere yapacağı personel alımı için başvuruları almaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, üniversite bünyesinde büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, teknisyen, diyetisyen, hemşire, sağlık teknikeri, spor uzmanı, destek personeli (temizlik, aşçı, hasta bakıcı, şoför, peyzaj ve çevre bakım) pozisyonlarında sözleşmeli personel alacak.

Başvuruların 24 Kasım 2023 tarihine kadar kabul edileceği belirtilirken, adaylardan istenen genel şartlar şu şekildedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel şartlar arasında ise şu kriterlere yer verilmektedir:

1. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

2. İlan kodunda aranan öğrenim şartına uygun KPSS puanına sahip olmak.

3. İlan kodunda belirtilen niteliklere uygun olmak ve bunu belgelendirmek.

4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

5. Belirlenen saatlerde görev yapma şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.

6. Üniversitenin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine aykırı durumu bulunmamak.

8. Kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesine ve paylaşılmasına izin vermek.

Başvuru yapacak adayların bu şartlara dikkat etmeleri ve gerekli belgelerle başvuruda bulunmaları beklenmektedir.





Dokuz Eylül Üniversitesi'nin personel alım süreci için başvuru tarihleri ve başvuru yerine dair detaylar netleşti. Başvurular, 10 Kasım ile 24 Kasım 2023 tarihleri arasında Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Başvuruların posta ile yapılması durumunda, olası gecikmeler dikkate alınmayacak, belirtilen tarih aralığı içinde elden veya posta ile ulaşan başvurular geçerli kabul edilecek.

Adaylar, başvurularını ilan kodunu boş bırakmamak kaydıyla sadece bir unvan kodu için yapacaklar. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak. Bu kapsamda, adayların başvuru sürecinde ilan kodlarını dikkatlice inceleyerek, başvuruda bulunacakları unvanı belirlemeleri önem taşıyor. Başvuru sürecinin belirlenen tarihler içinde tamamlanması ve ilanlara uygun başvuruların yapılması gerekmektedir.

Detaylar için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: Detaylar Dokuz Eylül Üniversitesi İlan

