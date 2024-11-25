90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Son yıllarda nitelikli personel alımı ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. İnşaat sektöründe bu kategoride yer alıyor. Nitelikli eleman bulmak, özellikle insan gücü ve emek gerektiren mesleklerde giderek zorlaşırken, geçtiğimiz gün gündeme çıkan detaylarda, 90.000 TL maaş ile personel arandığı ancak, eğitim alan ya da çalışmak isteyen kişi sayısının az olması sebebiyle, bulunamadığı ifade edildi.

Bu meslekler arasında dikkat çekenlerden biri kule vinç operatörlüğü olarak karşımıza çıkarken, yüzlerce metre yükseklikte çalışmayı gerektirmesi sebebiyle, sadece cesaret isteyen değil, aynı zamanda yüksek maaşlar sunan bir meslek dalı olarak dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor.

Günümüzde kule vinç operatörlerinin aldığı maaşlar, 70 bin TL ile 90 bin TL arasında değişirken bu meslekte ciddi bir personel açığı bulunduığu da ifade ediliyor.

KULE VİNÇ OPERATÖRLÜĞÜ KURSLARI NEREDE OLUR?

Kule vinç operatörü olarak çalışabilmek için özel bir eğitim almak gerekiyor. Kule vinç operatörü olabilmek için gerekli eğitimlerin sürücü kursları tarafından verildiği belirtilirken, eğitim süreçlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, sertifikası olmayan kişilerin vinç kullanmasını sağlamanın mümkün olmadığını açıklamış bulunuyor.

Yüzlerce metre yükseklikte, şiddetli rüzgarlara ve değişken hava koşullarında çalışan operatörler için kule vinç kabinleri adeta ofis yeri olarak bilinirken, çalışan inşaatın tüm aşamalarında hayati bir rol oynayarak, tonlarca ağırlıktaki malzemeleri hassas bir şekilde yerlerine yerleştiriyor.

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ ARANIYOR

İnşaat sektörünün büyümesine paralel olarak kule vinç operatörlerine olan ihtiyaç da artıyor. . Ülke genelinde inşaat sektörünün kanayan yarası olan persnel alımı konusunda talebin az olduğu ve çok sayıda personel alımı gerçekleştirilebileceği ön görülüyor.

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ MAAŞLARI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kule vinç operatörlerinin 70 bin lira ila 90 bin lira arasında maaş aldıklarını belirtildi. Bu yüksek maaş, bu mesleğin cazip yanlarından biri olarak bilinirken, işin zorluğu ve hayati tehlikesisebebiyle çalışan ya da başvuru yapan kişi sayısının az olduğu belirtildi.