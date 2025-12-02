İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

MGM'ye göre 2 Aralık Salı İstanbul çok bulutlu, aralıklı sağanaklı geçecek; sıcaklıklar mevsim normallerinde. Şehir merkezinde kar beklenmiyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 00:02
İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

İstanbul'da 2 Aralık Salı Hava Durumu: MGM'den Son Veriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre 2 Aralık Salı günü İstanbul genelinde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülürken, MGM tarafından sabah saatlerinde işe gidecek vatandaşlara yağışa karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

İstanbul'da Bugün Hava Nasıl Olacak? (2 Aralık Salı)

Şehrin genelinde özellikle sabah saatlerinden itibaren yer yer hafif ve aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi, hissedilen sıcaklığın termometre değerlerinden birkaç derece daha düşük algılanmasına neden olabilir.

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kış mevsiminin en çok merak edilen konusu olan kar yağışıyla ilgili MGM kaynakları, 2 Aralık Salı günü itibarıyla İstanbul şehir merkezinde kar yağışı beklenmediğini bildiriyor. Arama eğilimlerinde artış gösteren "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı şimdilik ötelemeye devam ediyor.

MGM İstanbul Saatlik Hava Raporu

Sabah Saatleri: Çok bulutlu, yer yer puslu ve hafif yağışlı.

Öğle Saatleri: Sağanak yağış geçişleri etkisini artırabilir.

Akşam Saatleri: Yağışın etkisini kaybetmesi, ancak havanın serinlemesi bekleniyor.

Vatandaşların günlük planlarını yaparken MGM'nin saatlik tahminlerini ve yayınlanan uyarıları takip etmeleri öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Aralık Ayında Şeftali ve Erik Ağaçları Çiçek Açtı
2
İş arayanlara büyük fırsat! Yüksek maaşla lise mezunu personel alımı başlatıldı
3
İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi
4
Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı
5
Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri
6
Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek