İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

İstanbul'da 2 Aralık Salı Hava Durumu: MGM'den Son Veriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre 2 Aralık Salı günü İstanbul genelinde çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülürken, MGM tarafından sabah saatlerinde işe gidecek vatandaşlara yağışa karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

İstanbul'da Bugün Hava Nasıl Olacak? (2 Aralık Salı)

Şehrin genelinde özellikle sabah saatlerinden itibaren yer yer hafif ve aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi, hissedilen sıcaklığın termometre değerlerinden birkaç derece daha düşük algılanmasına neden olabilir.

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kış mevsiminin en çok merak edilen konusu olan kar yağışıyla ilgili MGM kaynakları, 2 Aralık Salı günü itibarıyla İstanbul şehir merkezinde kar yağışı beklenmediğini bildiriyor. Arama eğilimlerinde artış gösteren "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı şimdilik ötelemeye devam ediyor.

MGM İstanbul Saatlik Hava Raporu

Sabah Saatleri: Çok bulutlu, yer yer puslu ve hafif yağışlı.

Öğle Saatleri: Sağanak yağış geçişleri etkisini artırabilir.

Akşam Saatleri: Yağışın etkisini kaybetmesi, ancak havanın serinlemesi bekleniyor.

Vatandaşların günlük planlarını yaparken MGM'nin saatlik tahminlerini ve yayınlanan uyarıları takip etmeleri öneriliyor.