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A101'de 1 kg peynir 134 TL'ye düştü! Stok yaptıran indirime poşetini alan koşuyor

A101'de bu hafta indirim festivali yaşanacak! Fiyatları görünce topluca almak isteyeceksiniz. İşte indirimli ürünler listesi...

Yayın Tarihi: 28.03.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:12
A101'de 1 kg peynir 134 TL'ye düştü! Stok yaptıran indirime poşetini alan koşuyor

23 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden biri olan A101, müşterilerine çeşitli indirimler sunan "Haftanın Yıldızları" kataloğunu yayınladı. Yayınlanan katalog, birbirinden cazip fırsatlarla dolu. İşte bu haftanın öne çıkan indirimleri:

Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg sadece 134 TL.

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg ise 249 TL'den satışa sunuluyor.

Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg ise 52,50 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg ve Torku Yoğurt 5 Kg ise sırasıyla 139 TL'ye müşterilere sunuluyor.

Sümeli/Karlıdağ Tereyağı 750 gr, kalitesiyle ön plana çıkarken 265 TL'lik etiket fiyatıyla dikkat çekiyor. Karlıdağ Tereyağı 950 gr ise 335 TL'ye satılıyor.

a101 indirim

Bolmix Reçel Çeşitleri 700 gr, 45 TL'lik fiyatıyla tatlı keyfinizi ekonomik hale getiriyor.

Piliç Salam 850 gr, sağlıklı bir alternatif arayanlar için tercih edilebilir. Ürün, 54,50 TL'ye müşterilere sunuluyor.

Slazanger Erkek Parfümü Çeşitleri 50 ml, 129 TL'lik fiyatıyla kaliteyi uygun bir fiyata satın almanızı sağlıyor.

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Kg, hijyenik temizliğiyle ev işlerinizi kolaylaştırırken, 118 TL'lik fiyatıyla da bütçenizi zorlamıyor.

Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2145 ml, kaliteli bir temizlik deneyimi sunarken, 99,75 TL'lik fiyatıyla da dikkat çekiyor.Bu indirimlerin yanı sıra, bebek ürünlerinden temel gıdalara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Örneğin, Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 159,90 TL'ye, Tukaş/Burcu Domates Salçası 830 gr ise 36,50 TL'ye alıcılarını bekliyor.

a101 indirim

Ayrıca, 10 TL ve üzeri alışverişlerde müşterilere ek avantajlar sunuluyor. Bu kapsamda, Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 89,90 TL'ye, Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li ise 74,90 TL'ye temin edilebiliyor.

A101, müşterilerine her hafta düzenli olarak sunduğu bu indirimlerle, tüketicilerin alışveriş deneyimini daha ekonomik ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler, güncel A101 broşür içeriklerini takip edebilirler.

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