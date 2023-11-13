A101'de akıllı telefon indirimi var! Bu markalar piyasadan yüzde 20 daha ucuza satılıyor

A101 market, teknoloji dünyasının popüler markaları arasında yer alan Samsung, Realme, Redmi ve iPhone 15 modellerini, bayilere kıyasla daha uygun fiyatlarla müşterilere sunarak dikkat çekiyor. Özellikle iPhone 15 modelinin fiyatı konusunda cazip bir alternatif sunan A101 market, müşterilerin bütçe dostu alışveriş yapmasına olanak tanıyor. İşte detaylar...





A101 MARKETTEN TEKNOLOJİ DÜNYASININ POPÜLER MARKALARI İPHONE 15 MODELLERİNİ PİYASAYA SÜRÜYOR

iPhone 15, geçtiğimiz ay Apple tarafından tanıtılan ve teknoloji tutkunlarının ilgisini çeken bir model oldu. Apple'ın her yeni iPhone modelinde olduğu gibi, iPhone 15 de öne çıkan özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu model, geniş 128 GB depolama alanı sunarak kullanıcılara fotoğraf, video ve uygulama saklama konusunda geniş bir kapasite sağlıyor. Ayrıca, özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı işlemcisi sayesinde hızlı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Gelişmiş kamera sistemleri ile donatılan iPhone 15, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme ve 4K video kaydı yapma imkanı tanıyor. Apple'ın güncel iOS işletim sistemi ile çalışan telefon, güvenlik, performans ve kullanıcı deneyimi açısından üst düzey bir performans sunuyor. İşte diğer ayrıntılar...





A101 market, bu teknoloji harikası olan iPhone 15'i uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak alışverişte fark yaratıyor. Ayrıca, Samsung, Realme ve Redmi gibi diğer popüler markaların ürünlerini de rekabetçi fiyatlarla müşterilere sunmasıyla biliniyor. Market, teknoloji tutkunlarının bütçelerini düşünerek kaliteli ürünleri daha erişilebilir kılıyor.

Bu avantajlı fiyatlar, A101 marketin müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırarak teknoloji ürünlerine olan talebi güçlendiriyor. A101 market, tüketicilere ekonomik alışverişin yanı sıra, güvenilir ve kaliteli markaları uygun fiyatlarla sunarak müşteri kitlesini genişletiyor.

A101 marketleri, teknoloji ürünleri konusunda büyük indirimlerle müşterilerine avantajlar sunuyor. Özellikle 12 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu indirimlerle, marka ve modellere göre çeşitlenen ürünlerde önemli fiyat düşüşleri sağlanmış durumda.

Bu kapsamda, A101 marketlerinde satışa sunulan Apple iPhone 15, 128 GB modeli, etkileyici bir fiyatla 47 bin 999 TL'den müşterilere sunuluyor. Aynı şekilde Apple iPhone 11, 128 GB modeli de 24 bin 189 TL'lik özel bir fiyatla müşterilere sunuluyor.

Samsung Galaxy S22, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip modeli, 21 bin 299 TL'den satışa sunulmuş durumda. Realme 9i, 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile 5 bin 599 TL'ye, Redmi 12C ise 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile 4 bin 999 TL'ye alıcı buluyor.

A101 marketlerinde ayrıca teknoloji meraklılarını sevindirecek diğer ürünler de yer alıyor. Samsung Galaxy Tab Active 2 T395 16 GB 8″ Tablet, 4 bin 799 TL, Hiking A43 Akıllı Telefon 4 bin 399 TL, Lenovo IdeaPad 1 Intel Celeron 15.6″ Notebook 6 bin 199 TL, PHILIPS SHC52200 Kablosuz Kulak Üstü TV Kulaklığı 1.199 TL ve TOSHIBA 43LL3C63DT Full HD 43″ Uydu Alıcı Smart LED TV ise 7 bin 499 TL'den satışa sunuluyor.

Bu indirimlerle birlikte A101 marketleri, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunarak teknoloji ürünlerini daha uygun fiyatlarla edinme imkanı tanıyor. Özellikle Apple ve Samsung gibi öncü markaların ürünlerindeki bu indirimler, teknolojiye olan ilgisi yüksek olan tüketiciler için kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor.