A101'de akıllı televizyonlarda flaş indirim! 5.699 TL'ye kadar düştü

A101 Marketlerde bu hafta elektronik ürünler epey dikkat çekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 ELEKTRONİK ÜRÜNLER

A101 Marketlerde hafta içi birçok elektronik ürün indirimli şekilde satışa çıkıyor. 14 Aralık tarihinde Toshiba marka 65 inç ultra HD android işlemci televizyon 17 bin 999 TL'den satışa çıkacak. Aynı zamanda 50 inç ultra HD televizyon 10 bin 799 TL'ye, Kyocera lazer yazıcı ise 4 bin 199 TL'ye satışa çıkacak.





15 Aralık tarihinde BİM Marketlerde Dijitsu marka 55 inç ultra HD akıllı televizyon 9 bin 499 TL'den, Casper VIA 6.5 inç 8 GB RAM 128 GB, 50 MP kameraya sahip akıllı telefon 7 bin 899 TL'den satışa çıkacak.